​Sonríe Brasil: dos figuras de Marruecos pueden llegar tocadas al debut mundialista 

A menos de una semana para que arranque el Mundial 2026, las noticias no son las mejores para Marruecos. Para el seleccionado africano, una de las revelaciones de los últimos años, se encendieron las alarmas tras el amistoso 1-1 frente a Noruega y ahora esperan con preocupación los resultados médicos de dos futbolistas fundamentales para su equipo.

Abde Ezzalzouli en el amistoso ante Noruega. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) Abde Ezzalzouli en el amistoso ante Noruega. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

El caso más delicado para los marroquíes es el de Abde Ezzalzouli. El delantero del Real Betis no pudo terminar el encuentro ante los nórdicos y se lo vio cabizbajo, con muestras visibles de dolor.

Las primeras evaluaciones señalan un problema ligamentario en una de sus rodillas, una lesión que podría tardar varias semanas en recuperarse. Aunque todavía faltan estudios para determinar el tiempo exacto de la baja, en Marruecos crece el temor de que el atacante no pueda participar de la Copa del Mundo o que, como mínimo, se pierda gran parte de la fase de grupos.

Otra preocupación para Marruecos

Como si la situación no fuera suficiente, el amistoso dejó otra mala noticia para los Leones del Atlas. Noussair Mazraoui, uno de los referentes en la defensa del equipo, también tuvo que abandonar el partido por una molestia en la parte superior.

Mazraoui antes de la lesión en el amistoso contra Noruega. (Reuters/Brad Penner) Mazraoui antes de la lesión en el amistoso contra Noruega. (Reuters/Brad Penner)

El lateral del Manchester United sufrió un golpe en el hombro y permanece bajo observación médica. Los especialistas van a intentar determinar si se trata de una lesión menor o, en el peor de los casos, una que comprometa su presencia en los primeros partidos del conjunto africano en el Mundial.

Una ventaja inesperada para Brasil

Estas posibles ausencias llegan en un gran momento para el conjunto de Carlo Ancelotti. Marruecos y Brasil comparten el Grupo F, y el sábado 13 a las 19.00 (hora argentina) ambos debutarán en el Mundial 2026.

Abde es una de las principales armas ofensivas del conjunto africano gracias a su velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que Mazraoui es una pieza clave en la última línea por su experiencia y versatilidad. Perder a uno ya sería un problema, pero quedarse sin los dos sería un golpe durísimo para las aspiraciones marroquíes.

Por eso, desde el cuerpo técnico de Brasil seguirán de cerca la evolución de ambos futbolistas. Si finalmente no llegan en condiciones al debut, la Verdeamarela podría encontrar una ventaja importante en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha.

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