​Sinner todavía se ilusiona con el número uno 

El italiano mantiene su ilusión de terminar el año como número uno del mundo y para ello necesita seguir sumando victorias. Así lo hizo en los cuartos de final del ATP 500 de Viena, donde venció al kazajo Alexander Bublik y se consolidó como máximo favorito al título.

En una hora y 18 minutos de juego, Sinner superó a Bublik por 6-4 y 6-4 para meterse entre los cuatro mejores del certamen austríaco. El número dos del mundo, que no cedió sets en lo que va de la competencia, necesita ganar el torneo para quedar a 840 unidades del español Carlos Alcaraz, que esta semana está descansando pensando en el Masters 1000 de París, el último evento de la temporada antes del Masters de fin de año.

Su rival en las semifinales será el australiano Alex de Miñaur, que superó sin mayores inconvenientes al italiano Matteo Berrettini por 6-1 y 7-6 (7-4), luego de una hora y 43 minutos de juego.

Del otro lado del cuadro aparece el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, que aprovechó el walkover del neerlandés Tallon Griekspoor para instalarse en las semifinales. En la siguiente instancia, Zverev se enfrentará con el italiano Lorenzo Musetti, que en el último juego de la jornada se impuso por 6-3 y 6-4 al francés Corentin Moutet.

En Basilea, el otro ATP 500 que se disputa esta semana, la novedad la marcaron los retiros: tres de los cuatro encuentro de los cuartos de final no terminaron por lesiones de algunos jugadores.

El español Jaume Munar aprovechó el retiro del canadiense Félix Auger-Aliassime, quien era uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, para meterse entre los cuatro mejores. El ibérico había ganado 6-3 el primer set, cuando el norteamericano resolvió abandonar por dolores en su espalda. Su próximo rival será el el brasileño Joao Fonseca, que también avanzó por el retiro del canadiense Denis Shapovalov. El sudamericano se imponía 6-3, 3-6 y 4-1 cuando su rival dejó el partido.

Tampoco pudo terminar su encuentro el noruego Casper Ruud, máximo favorito, que abandonó su compromiso después de perder el primer set 7-6 (7-1) ante el español Alejandro Davidovich Fokina. El ibérico chocará por un lugar en la final con el francés Ugo Humbert, el único que pudo completar su triunfo al ganarle 7-6 (7-0) y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka.