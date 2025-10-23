​Sinner comenzó con éxito en el ATP de Viena 

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, tuvo un arranque inmejorable en el ATP 500 de Viena, donde aplastó al alemán Daniel Altmaier. Sinner, que va en busca de su 22° título como profesional, se impuso con un contundente 6-0, 6-2, luego de solo 58 minutos de juego.

El encuentro fue el cuarto entre ambos tenistas, donde Sinner lideraba 2-1 en el historial. La última vez que se habían cruzado fue hace pocas semanas, en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, con triunfo para el italiano por doble 6-3.

Sinner, que tendrá como principales desafíos en esta recta final de la temporada este torneo en Viena, el Masters 1000 de París y el ATP Finals, deberá ganar todas estas competiciones y esperar que el español Carlos Alcaraz coseche flojos resultados, para así arrebatarle el número 1 del mundo.

El rival de Sinner en los octavos de final será su compatriota Flavio Cobolli, que más temprano venció al checo Tomas Machac por 7-6(6) y 6-2.

Otro de los candidatos en Viena es el ruso Daniil Medvedev, quien viene de ganar el ATP 250 de Almaty, que le sirvió para cortar con la sequía de dos años y medio sin títulos. En su debut en este torneo, el moscovita venció en tres parciales al portugués Nuno Borges (6-4, 6-7 y 6-2).

El ATP 500 de Viena cuenta con la presencia de dos argentinos en los octavos de final. Se trata de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes jugarán este jueves ante el kazajo Aleksandr Bublik y el italiano Lorenzo Musetti, respectivamente.