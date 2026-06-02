​Sin Haaland y con el estreno de una nueva regla, Noruega venció a Suecia en un amistoso de preparación 

Con Erling Haaland mirando el partido desde la tribuna y sin la presencia de Martin Odegaaard, que todavía no se sumó a la concentración luego de jugar la final de la Champions con Arsenal, la selección de Noruega mostró su gran presente y venció 3-1 a Suecia en Oslo, en un amistoso que dejó varios goles, una curiosidad reglamentaria y varias preocupaciones para los suecos a apenas dos semanas del arranque del Mundial.

Festejo de Jorgen Strand Larsen después del 3-0. (EFE/EPA/Lise Aserud) Festejo de Jorgen Strand Larsen después del 3-0. (EFE/EPA/Lise Aserud)

El primer gol llegó con Jorgen Strand Larsen, la figura de la noche. Pero el que se llevó todos los aplausos fue el 2-0, obra de Antonio Nusa. El extremo encaró desde la izquierda, se acomodó y sacó un tremendo disparo que se clavó lejos del alcance del arquero sueco. Como si fuera poco, pocos minutos antes del descanso, Strand Larsen apareció de nuevo para marcar de cabeza el 3-0.

Con el partido prácticamente resuelto, Suecia mejoró algo en el ST gracias al ingreso de Alexander Isak. El delantero del Liverpool, recuperado de una fractura de peroné que le hizo perder gran parte de la temporada, marcó un verdadero golazo a los 76 minutos para descontar y dejar el resultado en un 3-1 definitivo.

Una de las nuevas reglas dijo presente

En el amistoso también hubo un momento particular donde se aplicó una de las modificaciones reglamentarias impulsadas recientemente por la FIFA para combatir la pérdida deliberada de tiempo, y que serán la normativa oficial a partir del Mundial y en todas las competiciones.

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En uno de los laterales, un jugador de Suecia demoró más de la cuenta en la vuelta al juego (cinco segundos) y el árbitro decidió darle el saque al equipo rival, tal como establece la nueva normativa. Una situación todavía poco habitual en el fútbol profesional, que llamó la atención de los espectadores y de los hinchas presentes en Oslo.

Haaland, el espectador de lujo

Desde uno de los palcos, Haaland siguió atentamente el encuentro y se lo vio celebrando cada gol como un hincha más. Por momentos, la actuación de sus compañeros hizo que la ausencia del goleador del Manchester City pasara completamente inadvertida. Tampoco estuvo Odegaard, capitán y cerebro del equipo, pero Noruega mostró que tiene variantes de sobra para sostener su poder ofensivo.

El autor del segundo gol, Antonio Nusa, y Alexander Sorloth. (EFE/EPA/Lise Aserud) El autor del segundo gol, Antonio Nusa, y Alexander Sorloth. (EFE/EPA/Lise Aserud)

Fixture de Noruega en el Mundial 2026 (hora de Argentina) Noruega comparte el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. 16 de junio Irak vs. Noruega 19:00 🏟️ Gillette Stadium (Boston/Foxborough) 22 de junio Noruega vs. Senegal 21:00 🏟️ MetLife Stadium (Nueva York/New Jersey) 26 de junio Noruega vs. Francia 16:00 🏟️ Gillette Stadium (Boston/Foxborough) Fixture de Suecia en el Mundial 2026 (hora de Argentina) Suecia integra el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez. 14 de junio Suecia vs. Túnez 22:00 🏟️ Estadio BBVA (Monterrey) 20 de junio Países Bajos vs. Suecia 15:00 🏟️ NRG Stadium (Houston) 25 de junio Japón vs. Suecia 21:00 🏟️ AT&T Stadium (Arlington/Dallas)

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