​Sin Fórmula 1, Max Verstappen vuelve al Infierno Verde con la mira en las 24 Horas del Nürburgring 

En medio del parate de la Fórmula 1 por las suspensiones provocadas por la guerra en Medio Oriente, la categoría no volverá a tener acción hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami. En ese contexto, el nombre de Max Verstappen vuelve a ocupar el centro de la escena. Sin actividad en la Máxima, el neerlandés aprovecha para sumar kilómetros en uno de los escenarios más desafiantes del automovilismo: el Nürburgring Nordschleife, el temido Infierno Verde.

Este fin de semana, el tetracampeón del mundo disputará una doble jornada clave: dos carreras de cuatro horas, cada una con su propia clasificación independiente, en el marco de los ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Un formato exigente que combina ritmo, estrategia y adaptación constante, y que funciona como antesala directa a las 24 Horas del 14 de mayo.

Max Verstappen en su último paso por Nürburgring. Max Verstappen en su último paso por Nürburgring.

La presencia de Verstappen no es casual y viene construyéndose desde hace tiempo. El 27 de septiembre de 2025 tuvo su debut en este trazado dentro de la categoría GT3, en las 4 Horas de Nürburgring-Nordschleife: lo hizo con un Ferrari 296 GT3 y, fiel a su estilo, no salió a participar sino a ganar. Esa primera experiencia marcó el inicio de un proceso de adaptación a uno de los circuitos más complejos del mundo.

Ya en este 2026, el 21 de marzo volvió a ser protagonista en la NLS. Se impuso en pista en una carrera de cuatro horas, pero la historia terminó con descalificación por exceder el límite de juegos de neumáticos. Más allá del resultado, la actuación dejó en claro su ritmo y capacidad en el Infierno Verde.

El foco ahora está puesto en este fin de semana, donde volverá a subirse a un GT3 para afrontar un desafío intenso. El sábado habrá una clasificación desde las 3.30 que definirá la grilla para la primera carrera, que se disputará a partir de las 12.30 durante cuatro horas.

El domingo, en tanto, el esquema se repetirá: nueva qualy desde las 3.15 y otra carrera completa a las 8. Dos desafíos distintos en menos de 24 horas, con el agregado de rodar en condiciones cambiantes que obligan a pilotos y equipos a adaptarse constantemente.

Max Verstappen volverá a competir este fin de semana en el exigente Nordschleife. Max Verstappen volverá a competir este fin de semana en el exigente Nordschleife.

Más allá de los resultados, el objetivo es claro: preparación total para las 24 Horas de Nürburgring. En ese camino, los equipos ajustan detalles técnicos, prueban configuraciones y trabajan sobre el Balance of Performance (BoP), mientras los pilotos buscan ritmo y consistencia en uno de los circuitos más exigentes del planeta.

Sin Fórmula 1 en pista, Verstappen sigue acelerando. Y lo hace donde pocos se animan: en el Infierno Verde, donde cada curva es un desafío y cada error, una lección.

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