​Sin Fideo: Di María no viajó a Paraguay para el segundo partido de Central en la Libertadores 

Rosario Central empezó la Copa Libertadores con el pie izquierdo. Sí, es cierto que ante Independiente del Valle no perdió, de hecho mereció ganar y por más de un gol, pero la defensa del equipo ecuatoriano resultó inquebrantable y no logró pasar del 0-0 en el Gigante de Arroyito. Ahora, de cara a la segunda fecha con Libertad de Paraguay (este miércoles a las 19.00), recibió una mala noticia: Angelito Di María no estará presente. El Fideo se resintió de sus molestias en el aductor izquierdo y ni viajó a Asunción.

La realidad es que a pesar de haber disputado la totalidad del partido ante el conjunto ecuatoriano, el campeón del mundo venía arrastrando una dolencia en el aductor izquierdo hacía más de un mes. Es por esto que, con la idea de preservar su estado físico para priorizar la Copa, no sumó minutos en la derrota frente a Huracán (3-1) en la pasada fecha del Apertura. Previamente, también estuvo ausente en el duelo ante Atlético Tucumán, y fue al banco ante Independiente Rivadavia. Y aunque la idea era que jugara desde el arranque ante los paraguayos , Angelito ni siquiera subió al avión con sus compañeros.

Campaz en el viaje a Paraguay (X Central). Campaz en el viaje a Paraguay (X Central).

Su reemplazante sería Julián Fernández, quien viene de sumar minutos ante el Globo. L os otros habituales titularessí estarán a disposición de Almirón. Jeremías Ledesma volverá a ser titular en lugar de Jorge Broun. Lo mismo hará Ignacio Ovando, quien ni siquiera viajó a Parque Patricios y compartirá la zaga central con Gastón Ávila. Central va por su primer triunfo en la Copa Libertadores, sin la magia de su ídolo. Tarea complicada…

¿El posible once? Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

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