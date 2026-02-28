​Sin Campazzo, Argentina perdió ante Uruguay en las Eliminatorias al Mundial de básquet Qatar 2027 

La Selección volvió a la acción con una derrota: ayer perdió 61-44 ante Uruguay en Obras por la segunda ventana de los clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027. El equipo de Pablo Prigioni dejó pasar un duelo clave en el Grupo D y ahora quedó como escolta, mientras el conjunto celeste sigue con récord perfecto.

Sin Facundo Campazzo ni Gabriel Deck -ambos en la tribuna y a la espera de sumarse mañana- A rgentina mostró una versión apagada y fue superada con claridad. El arranque marcó el tono: más de tres minutos sin puntos y un 0-0 que evidenció la falta de fluidez. El primer cuarto cerró 16-15 para la visita, impulsada por Nicola Pomoli y un encendido Joaquín Rodríguez, autor de 13 de los 16 puntos uruguayos en ese tramo.

Así fue la derrota de la Selección ante Uruguay

La Selección intentó acomodarse con José Vildoza como eje y luego con el ingreso de Juan Marcos, pero nunca encontró ritmo. Uruguay lastimó desde el perímetro y se fue al descanso 30-22.

En el complemento la tendencia no cambió: la visita controló el juego, estiró la diferencia por encima de los diez y llegó a sacar 15 en el último cuarto ante un equipo argentino sin respuestas. Lejos del nivel mostrado ante Cuba (80-68 en La Habana y 105-49 en Buenos Aires), el seleccionado cerró una noche de bajo goleo.

Nicolás Brussino maneja la ofensiva durante la caída argentina frente a Uruguay. (@cabboficial en X). Nicolás Brussino maneja la ofensiva durante la caída argentina frente a Uruguay. (@cabboficial en X).

Con este resultado, Argentina quedó con dos victorias y una derrota en el Grupo D. En la noche de este viernes, Cuba recibía a Panamá.

Cuándo y por dónde ver el próximo duelo de Argentina rumbo al Mundial de Qatar 2027