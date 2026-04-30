​Simeone y su postura de cara a la vuelta: “El Arsenal tiene la obligación de ganar…” 

El 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal dejó una serie abierta y, sobre todo, un mensaje claro de Diego Simeone, que ya empezó a jugar la revancha desde las palabras. El Cholo no esquivó ningún tema, pero eligió poner el foco donde realmente importa: lo que viene.

“Por delante tenemos un desafío extraordinario: Londres, campo del Arsenal, iremos a jugar con todo”, lanzó, marcando el tono de lo que será la vuelta. Y enseguida contextualizó la exigencia del rival, casi trasladándole la presión: “Ellos tienen la obligación de ganar la Premier, la Champions. Salieron primeros y no perdieron aún”.

Antes, había analizado un partido que tuvo dos caras bien marcadas. “El primer tiempo fue más calmado, con una de Julián y una de ellos”, resumió, en línea con un arranque cerrado, de pocas situaciones. Pero el complemento mostró otra cosa: “En la segunda parte ajustamos más, se notó su cansancio de tanto partido que llevan ellos”, explicó, destacando el crecimiento de su equipo. De hecho, el Atlético estuvo cerca de llevarse algo más: “En el segundo tiempo pudimos quedarnos en ventaja, pero su portero tuvo buenas paradas, un defensor sacó una de Griezmann”.

La polémica también tuvo su lugar, especialmente por la acción de Hancko sobre Gyökeres. Fiel a su estilo, Simeone fue medido pero claro: “Para cobrar un penalti en semifinales de Champions tiene que ser un penalti”, afirmó, y amplió: “El contacto me pareció mínimo… hay contacto de espaldas y el jugador espera el contacto del rival”.

¿Y sobre el penal anulado al Arsenal? Consultado por la opinión de Mikel Arteta sobre otra jugada, evitó entrar en cruces: “ Nunca opino de las opiniones de los colegas”. Y sobre la intervención tecnológica, dejó una reflexión que resume la era actual: “Hay veces que el VAR te da y a veces te quita”.

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