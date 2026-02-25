​Simeone: por qué sacó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo en Champions 

A pesar de la alegría de todo el Atlético de Madrid por haber sacado adelante una pareja serie frente al Brujas de Bélgica, con la que adquirió su boleto para los octavos de final de la Champions, el partido contó con un momento que dejó a todo el Estadio Metropolitano sorprendido. Con el Colchonero ganando 4 a 3 la serie y el segundo tiempo recién comenzado, el Cholo Simeone decidió sacar a Julián Álvarez a poco de empezado el complemento.

A los 13′ del segundo tiempo, Eric Wattellier, cuarto árbitro del partido, sacó el cartel con el número 19 en rojo y el 7, el de Antoine Griezmann, en verde, poniéndole así fin al tiempo del argentino en cancha, que se extendió hasta los 58′.

Si bien esta decisión del entrenador del Atleti sorprendió, especialmente por lo cambiante que fue el partido y las constantes modificaciones en el resultado a lo largo de toda la serie, el Cholo terminó explicando en conferencia de prensa los motivos por los que decidió sacar a la Araña.

Julián en el triunfo del Atlético (EFE). Julián en el triunfo del Atlético (EFE).

En primer lugar, Simeone reconoció que con el comienzo del segundo tiempo, en el que “el equipo fue muy superior”, “necesitábamos levantar espacio en el medio”. A este factor que fue clave para que el atacante argentino deje la cancha se le sumó que el equipo “arrancó de buena manera el segundo tiempo con el gol de Cardoso”.

Por otra parte, el Cholo explicó cómo fue la difícil decisión de sacar a Julián, comparó su falta de gol con la de Griezmann en la temporada pasada y dijo: “Pasó lo mismo que con Antoine en el año pasado. Puede pasar con Julián. En el lugar donde estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”

El Cholo junto a Griezmann, el reemplazante de Julián (EFE). El Cholo junto a Griezmann, el reemplazante de Julián (EFE).

Finalmente, Simeone habló sobre los motivos por los que eligió al ex River en lugar de Ademola Lookman para armar el 11 titular. “El aspecto defensivo lo va a mejorar con el tiempo, sus características son plenamente ofensivas. Julián iba a trabajar el equipo porque nos conoce mejor. No hay nombres. Hay jugadores. El partido dura 90 minutos. Hoy vimos entrar a Griezmann con treinta y tantos años”, cerró el Cholo.

Video: ESPN.

