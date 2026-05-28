​Showtime de Djokovic: triunfo y el punto imposible que metió a sus 39 años en Roland Garros 

Cuando parece que a Novak Djokovic (4°) no puede sorprender a nadie más con su tenis, el astro se las ingenia para volverlo a hacer. Este miércoles, por la segunda ronda de Roland Garros, Nole se enfrentó al francés Valentin Royer (74°) y le ganó por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3. Lo más sorprendente: metió un punto imposible por fuera de la red, como si los 39 años no le pesaran en lo absoluto.

El ex #1 del mundo se despierta y muestra todas sus cartas cuando más importa, en los Grand Slams. Y a pesar de que no es su favorito, París no es excepción. Después de perderse un match point en el tercer set, Royer forzó un cuarto parcial. Y ahí llegó la magia: al inicio del capítulo, tras alrededor de tres horas de partido, el serbio respondió un derechazo con un winner solo apto para leyendas.

La magia de Djokovic en París

créditos: Roland Garros

La genialidad de Djokovic no se quedó en el highlight. En ese cuarto set, Nole siguió presionando al galo con toda su experiencia (y sus 24 Grand Slams) en la espalda, ignorando que su rival era 15 años más joven: clavó otros 16 winners, salvó 1 break point en su contra y convirtió 1 de los suyos para sellar la victoria después de 3h47m.

Djokovic, inoxidable, consiguió su 103ra victoria en Roland Garros con 39 años. (REUTER) Djokovic, inoxidable, consiguió su 103ra victoria en Roland Garros con 39 años. (REUTER)

Para la siguiente ronda, la edad de su contrincante seguirá disminuyendo. En tercer a se medirá con el brasileño Joao Fonseca (30°), de apenas 19 años (20 más joven que el serbio), que venció a otro de los más chicos del circuito: el croata Dino Prizmic (72°) -de 20 y que venía de ganarle al propio ex #1 del mundo en Roma- por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2 en 3h30m. Será el primer duelo de ambos.

Fonseca, el próximo rival de Djokovic en Roland Garros. (REUTER) Fonseca, el próximo rival de Djokovic en Roland Garros. (REUTER)

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