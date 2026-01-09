​Shock en la Primera Nacional: un arquero sufrió un paro cardiorespiratorio en pleno entrenamiento 

El fútbol argentino vive un momento de conmoción: con la temporada de Primera Nacional a punto de empezar -el primer fin de semana vuelve la competencia-, Deportivo Madryn vivió un duro momento en uno de los entrenamientos de pretemporada. Uno de los jugadores del club sufrió un paro y debió ser trasladado con urgencia a terapia intensiva.

Shock: el arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro

A través del Instagram oficial del club (@clubmadryn), el equipo de la Patagonia informó lo sucedido durante la mañana del jueves en la ciudad de Puerto Madryn. El hombre que sufrió el episodio médico es Mauricio Nievas, arquero cordobés de 27 años que viene de jugar su última temporada en Germinal de Rawson y recién había retornado al club tras un préstamo.

Mauricio Nievas, el arquero que sufrió el paro cariorrespiratorio. (@maurinievas). Mauricio Nievas, el arquero que sufrió el paro cariorrespiratorio. (@maurinievas).

Según informó Marcelo Ballari, coordinador médico del DM, el nacido en General Cabrera sufrió un “paro cardiorespiratorio” que fue atendido por el personal del club. ” Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento”, contó.

Ballari comunicó que Nievas fue recibido en la guardia del Hospital Zonal Local ‘Dr. Andrés R. Isola’ en donde permanece internado en terapia intensiva. “En este momento está evolucionando favorablemente, se espera la evolución en estas 48 o 72 horas pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él”, reveló el médico.

El jefe médico del Aurinegro agradeció a todo su equipo de trabajo por su accionar e incluso destacó la labor de uno de los jugadores, sin dar nombres, que “respondió de una forma excelente al momento que hubo que ayudar y asistir” para reanimar a su compañero. También explicó los elementos de cuidado con los que cuenta el club y destacó que este episodio es de los más graves que pueden ocurrir.

Madryn se prepara con un sueño de Primera

Mientras esperan la pronta recuperación de su compañero, en la Patagonia ya calientan motores pensando en lo que se viene. Tras la derrota en la final por el ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de amarillo y negro ya se prepara para otra dura temporada en la segunda categoría más importante del fútbol argentino.

El equipo de Chubut está haciendo una pretemporada a doble turno, con el entrenamiento matutino en su predio de entrenamiento en su ciudad madre y el segundo en Trelew, a unos 6.5 kilómetros. Además de sumar varios refuerzos, el Aurinegro logró mantener a gran parte del plantel que jugó la final por el ascenso a Primera; ¿se le dará este año?

