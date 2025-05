​Serena Williams ganó el Premio Princesa de Asturias 2025 de los Deportes 

Este miércoles la extenista Serena Williams recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. Es uno de los ocho galardones en diferentes categorías que cada cada año entrega la Fundación Princesa de Asturias. La carrera de la estadounidense exnúmero uno del mundo: trofeos y récords.

“Considerada una de las mejores tenistas de la historia con un palmarés deportivo incuestionable”, Williams logró en su carrera “73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos”, destacó el fallo del jurado. Williams, de 43 años, fue “siempre una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad”, continuó el fallo, dado a conocer en Oviedo, capital de la región española de Asturias.

Serena Jamela Williams nació el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, estado de Michigan. Comenzó a jugar al tenis a los 5 años, imitando a su hermana Venus, un año mayor. Ambas eran entrenadas por su padre Richard Williams. A los 14 años ya era profesional y en 1998, con tan solo 17 años, ganó Wimbledon y el US Open de dobles mixtos. En 1999 logró sus primeros títulos individuales, entre ellos el US Open. Ese mismo año ganó Roland Garros en el dobles femenino junto a su hermana. Juntas ganarían tres medallas de oro en dobles de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012. Grand Slams

Serena Williams ganó 73 torneos individuales, entre los cuales se incluyen 23 Grand Slams: 7 veces el Abierto de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 el US Open.

En relación a los Majors se quedó a las puertas del récord que más deseaba, algo que ha reconocido en más de una ocasión. A Serena le falta un solo Grand Slam para alcanzar el récord de 24 títulos de la australiana Margaret Court, la más ganadora de la historia.

“Recuerdo cuando pasé el récord de Grand Slams de Martina Hingis. Luego el de Seles. Y luego empaté a Billie Jean King, quien es una gran inspiración para mí por cómo ha sido pionera en la igualdad de género en todos los deportes. Luego fue escalar la montaña Chris Evert-Martina Navratilova. Hay gente que dice que no soy la G.O.A.T. (Mejor de Todos los Tiempos, según sus siglas en inglés) porque no superé el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam, que logró antes de la ‘era abierta’ que comenzó en 1968. Mentiría si dijera que no quiero ese récord. Obviamente lo hago. Pero día a día, realmente no estoy pensando en ella”, dijo Serena a Vogue sobre la cuestión.

La última competencia de este calibre que ganó fue el Abierto de Australia 2017. Desde aquel entonces fue madre, lo que la sacó del circuito por varios meses, y jugó cuatro finales —dos de Wimbledon y dos de US Open—, aunque no puedo ganar ninguna. Además, cabe destacar que durante su carrera ganó 14 Majors en la modalidad dobles y dos en mixtos (con un varón de compañero). Finalmente, en agosto de 2022 decidió retirarse.

Serena tiene en su palmarés 4 medallas olímpicas, todas ellas de oro: está solo por debajo de su hermana que ganó 5, aunque una de ellas fue de plata.

Williams tiene junto a Steffi Graf el récord de más semanas consecutivas como número 1 del ranking mundial de la WTA con 186. En cuanto al acumulado suma 319, solo por detrás de la alemana con 377 y de Martina Navratilova con 332.

​