​Senesi y un adiós que sacude Bournemouth: se va libre y lo siguen gigantes de Europa 

El Bournemouth confirmó oficialmente que Marcos Senesi dejará el club una vez finalizada la temporada. A través de un comunicado difundido en su sitio web y redes sociales, los Cherries despidieron al defensor de 29 años luego de cuatro campañas en la Premier League, donde se convirtió en una pieza importante del equipo.

“Después de cuatro brillantes temporadas en la costa sur, podemos confirmar que Marcos Senesi dejará el club al final de la temporada”, publicó Bournemouth en sus canales oficiales, acompañando el mensaje con imágenes del argentino -incluido en la última prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026- durante su paso por el club.

Además, la institución adelantó que homenajeará al zaguero tras el último partido como local frente a Manchester City, en lo que será una despedida especial para uno de los futbolistas más destacados del reciente ciclo del Bournemouth en la Premier.

Bournemouth comunicó la salida del argentino (Foto: REUTERS). Bournemouth comunicó la salida del argentino (Foto: REUTERS).

El mensaje de despedida del Bournemouth

En el comunicado publicado tanto en su sitio web oficial como en redes sociales, la institución Rojinegra destacó el impacto que tuvo Senesi durante sus cuatro temporadas en el club.

“Desde su llegada procedente de Feyenoord en 2022, el defensor central fue una figura clave en uno de los períodos más exitosos de la historia del club”, expresaron los Cherries. Además, remarcaron el peso que tuvo dentro del equipo durante los últimos años en la Premier: “Con una presencia dominante en el corazón de la defensa, disputó 124 partidos y jugó un papel importante ayudando al club a consolidarse en la Premier League”.

Los Cherries valoraron el aporte la regularidad del ex San Lorenzo. Los Cherries valoraron el aporte la regularidad del ex San Lorenzo.

En paralelo, se hizo especial énfasis en la histórica campaña 2024/25, donde el equipo alcanzó el mejor registro de puntos de su historia en la liga inglesa con 56 unidades y terminó noveno en la tabla. Allí, según el propio club, Senesi “fue una pieza vital del plantel”.

El propio Senesi también dejó unas palabras cargadas de emoción para despedirse del club: “Desde el primer día que llegué me sentí como en casa. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos en estos cuatro años y muy agradecido por el apoyo que siempre me dieron los hinchas”.

Senesi recibirá un homenaje ante el City (Foto: AFP). Senesi recibirá un homenaje ante el City (Foto: AFP).

Además, el defensor argentino aseguró que el Bournemouth “siempre ocupará un lugar especial” en su carrera y remarcó que todavía quiere cerrar la temporada de la mejor manera: “Todavía quedan dos partidos importantes y tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr juntos”.

Baja importante para el equipo de Andoni Iraola. Baja importante para el equipo de Andoni Iraola.

Los gigantes europeos que lo siguen de cerca

La salida de Senesi no sorprende en Inglaterra. Desde hace meses se sabe que el defensor no renovará su contrato y que escucha propuestas para continuar su carrera en otro gigante europeo.

Según medios británicos como Daily Mail, clubes como Liverpool, Manchester United, Chelsea y Tottenham siguen atentamente la situación del argentino. Y no son los únicos.

Tiempo atrás también apareció vinculado a equipos como Barcelona y Juventus, algo que confirma el interés que genera su experiencia en la Premier League y su perfil zurdo, cada vez más buscado entre los defensores centrales europeos.

Senesi interesa en Europa y el Barca de Hansi Flick aparece entre los posibles destinos (Foto: EFE). Senesi interesa en Europa y el Barca de Hansi Flick aparece entre los posibles destinos (Foto: EFE).

¿Qué había dicho Senesi sobre su futuro?

En abril, el propio defensor ya había dejado entrever que su salida era una posibilidad concreta. En una entrevista con Olé, Senesi reconoció que todavía no tenía decidido su próximo destino, aunque dejó claro que analizaba diferentes escenarios. “No tengo una preferencia de liga. Obviamente que me gusta jugar en la Premier, disfruto la competencia que hay, pero tampoco descarto jugar en otra liga. A mi representante le dije que me diga cuando haya algo muy claro y concreto…”, explicó.

Además, reveló cómo se vivía la incertidumbre dentro del vestuario del Bournemouth: “Mis compañeros se enojan porque me dicen que seguro ya firmé con algún club, no me creen que todavía no sé qué voy a hacer…”.

Mientras define su próximo destino en Europa, Marcos Senesi mantiene intacto otro gran objetivo: seguir metido en la órbita de Lionel Scaloni y pelear un lugar en la Selección Argentina rumbo al próximo Mundial.

¿Senesi se mete entre los 26 citados mundialistas? (Foto: AP). ¿Senesi se mete entre los 26 citados mundialistas? (Foto: AP).

De hecho, el defensor aparece dentro de la prelista que maneja el cuerpo técnico argentino junto a nombres como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi, entre otros defensores que vienen siendo observados de cara a la próxima convocatoria Albiceleste.

Senesi, a un paso de cumplir uno de sus sueños. Senesi, a un paso de cumplir uno de sus sueños.

El comunicado oficial del club

“Podemos confirmar que Marcos Senesi dejará el club este verano al expirar su contrato, poniendo fin a cuatro años memorables en la costa sur.

Desde su llegada procedente del Feyenoord en 2022, el central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club.

Presencia imponente en el centro de la defensa, ha disputado 124 partidos con los Cherries y ha sido fundamental para que el club se consolidara en la Premier League.

Durante la histórica temporada 2024/25, Senesi fue una pieza vital del equipo que logró la mayor puntuación en la Premier League en la historia del AFC Bournemouth (56 puntos), contribuyendo además a que el equipo terminara en novena posición.

A lo largo de los años, el defensa ha marcado goles cruciales en victorias históricas contra el Manchester United, el Crystal Palace y el Brighton & Hove Albion, y también ha sido fundamental para las 11 porterías a cero del equipo en lo que va de temporada.

En declaraciones a afcb.co.uk sobre su marcha, Senesi comentó: “Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos cuatro años y agradezco el apoyo que siempre me han brindado los aficionados.

El AFC Bournemouth siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y recordaré mi etapa aquí con mucho cariño. Por ahora, aún quedan dos partidos importantes de la temporada y estoy deseando ver qué podemos conseguir juntos”. El AFC Bournemouth

homenajeará la contribución de Marcos al club en el Vitality Stadium tras el último partido en casa de la temporada contra el Manchester City”.

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