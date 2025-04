​Semana clave para los tenistas argentinos en Barcelona y en Múnich 

La temporada europea de polvo de ladrillo, que tiene a Roland Garros a fines de mayo como plato fuerte, ya está en marcha y se trata de una etapa especial para los tenistas argentinos, que necesitan acumular buenos puntos para afrontar luego con más tranquilidad lo que resta de la campaña. Pasado Montecarlo, el primer gran certamen del momento, esta semana aparecen los ATP 500 de Múnich y de Barcelona como grandes oportunidades para acumular unidades.

En Múnich, los argentinos que darán el presente son Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, que no tendrán estrenos sencillos. Cerúndolo, número uno del país y 22° en el ranking mundial, se verá las caras a partir de las 7:30 con el fuerte sacador local Jan Lennard Struff, que no atraviesa un buen presente pero es el campeón defensor, además de estado al borde del Top 20 en el mejor momento de su carrera. Para el argentino es una gran chance ya que no defiende puntos, por lo que todo lo que pueda sumar servirá para intentar regresar al Top 20.

Navone tampoco tendrá un debut fácil ya que alrededor del mediodía arrancará ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, 19° en el ranking y exnúmero seis del mundo. Pero el tenista de 9 de Julio tiene más presión que Cerúndolo, porque defiende la final del año pasado en Bucarest y, en caso de no hacerlo, cederá al menos 15 puestos en el escalafón, más allá del puesto 85.

En Barcelona, el tradicional Conde de Godó será un acontecimiento especial para Sebastián Báez, que no defiende puntos y tiene la gran chance de acercarse al Top 25 en caso de una buena actuación. En el primer turno, a partir de las 6, el bonaerense, el argentino de mejores resultados en lo que va del año, chocará ante el bosnio Damir Dzumhur.

Un rato más, alrededor de las 8, el que saltará a la cancha será Tomás Etcheverry, que tendrá un escenario mucho más complicado. Primero, porque debutará ante el australiano Alex De Miñaur, semifinalista en Montecarlo y número seis del mundo. Y sobre todo, porque platense defiende 175 puntos y puede salir del Top 50 si no consigue una buena cosecha en la capital catalana.

Los otros dos argentinos dentro de los 100 primeros son Camilo Ugo Carabelli, que descansará esta semana. En tanto, Francisco Comesaña, que defiende 118 puntos, se presentará en Challenger de Oeiras, con la intención de no perder muchos puestos.