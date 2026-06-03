​Selección: los detalles del primer entrenamiento abierto en Estados Unidos 

Luego del entrenamiento de este martes, en el que Lionel Scaloni continuó probando alternativas de cara al amistoso del sábado contra Honduras, los hinchas de la Selección podrán disfrutar de ver a los jugadores en la previa al debut en el Mundial: la práctica de este miércoles, que comenzará a las 19 de Argentina (serán las 17 en Kansas), tendrá como particularidad que será a puertas abiertas.

Ahí, con las cámaras adentro, desde Argentina estará la chance de tener a Messi y las demás figuras al alcance de la mano en el celular o en la tele. Al ser una sesión oficial de FIFA, se espera que haya algo de público en las tribunas, más allá de los medios periodísticos: lo único que resta definir es si se abrirán los primeros 15’, los últimos o directamente la totalidad. La cobertura, lógicamente, también la vas a poder seguir en la web y las redes de Olé, con los enviados especiales en Estados Unidos.

Se podrá ver a Messi y compañía entrenando a puertas abiertas (Prensa AFA). Se podrá ver a Messi y compañía entrenando a puertas abiertas (Prensa AFA).

Además, es probable que ya empiece a haber más certezas con respecto al equipo que jugará el penúltimo partido antes del estreno mundialista: uno de los temas que deberá resolver el entrenador, entre tantos tocados, es si ataja Rulli o Musso, lo que definiría el arquero suplente.

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