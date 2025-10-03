​Selección Argentina: Scaloni dio una lista con novedades y confirmaciones 

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio una lista para los amistosos del próximo viernes 10 ante Venezuela en Miami y el lunes 13 ante Puerto Rico en Chicago en la que conviven la mayoría de los jugadores habituales del plantel con las primeras citaciones de Facundo Cambeses (Racing), Lautaro Rivero (River) y Aníbal Moreno (Palmeiras), la ratificación de José Manuel López (Palmeiras) entre los delanteros y el regreso de Marcos Senesi (Bournemouth). En total, Scaloni llamó 28 futbolistas entre los que se incluye al capitán Lionel Messi y a Franco Mastantuono, de auspicioso arranque en Real Madrid.

Aunque el técnico parece tener encaminada más de la mitad de la lista que irá al Mundial tripartito del año venidero, la ocasión parece propicia para seguir haciendo algunos ensayos. O por lo menos ver de cerca algunos futbolistas. Aunque los tres arqueros parecen estar definidos (“Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez), la convocatoria a Cambeses no solo reconoce su buen momento en el arco de Racing, de cuya titularidad reemplazó a Gabriel Arias. También transparenta que el cuerpo técnico evalúa llevar cuatro guardavallas a la Copa del Mundo. Y que Cambeses entró en el radar del seleccionado.

Rivero, por su parte, es una de las revelaciones de la temporada del fútbol local. Central o lateral zurdo de 22 años, con carácter y buen manejo de la pelota, también parece haberse afirmado en el fondo de River quedándose con el puesto del chileno Paulo Díaz. Por lo que Scaloni le dará su chance. Según dicen, con buenas chances de quedarse si llegara a cubrir las expectativas del cuerpo técnico. En los pasillos del Monumental se rumoreó esta semana que Rivero, quien tiene firmada una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, podría salir a fin de año a un club importante de la Premier League inglesa.

A su vez, el exSanLorenzo Marcos Senesi regresa a la Selección luego de haber sido tenido en cuenta en gran parte del proceso previo al Mundial de Qatar y de haber estado incluso en el plantel que le ganó a Italia la Finalissima de campeones continentales en el estadio de Wembley. Al final, no fue a la Copa del Mundo y después, dejó de ser tenido en cuenta por algunas lesiones. Por su parte, Aníbal Moreno, exNewell’s y Rcing de titularidad indiscutida en Palmeiras, tendrá que dar pelea en un puesto de volante central que la Selección tiene bien cubierto con Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Leandro Paredes (Boca).

La presencia del “Flaco” López, de gran temporada en Palmeiras (21 goles en 50 partidos este año), lo instala como una tercera variante en el centro del ataque por detrás de los inamovibles Lautaro Martínez y Julián Alvarez. Y la de Franco Mastantuono, titular en la mayoría de los partidos del Madrid, revela que si sigue en este nivel y con esta participación, irá sin dudas a la Copa del Mundo. Al igual que Nico Paz, muy consolidado en el Como de Italia.

Después de estos dos compromisos, habrá una nueva fecha FIFA entre el 10 y el 18 de noviembre en la que la Selección campeona del mundo y bicampeona de América irá a Angola y a la India a jugar otra tanda de amistosos ante rivales a designar. Y el viernes 5 de diciembre se sorteará el programa del Mundial en Washington con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. La ventana de marzo de 2026 será la última antes del Mundial y se negocia jugar allí la Finalissima ante España.