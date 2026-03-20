​Secretos de Mauritania, la selección africana que enfrentará Argentina en la Bombonera 

Argentina tendrá un amistoso especial cuando enfrente a Mauritania en la Bombonera el próximo 27 de marzo. No será sólo otro partido de preparación: enfrente estará una de las selecciones de mayor crecimiento reciente dentro del fútbol africano y un país con una riquísima historia.

Apodado como los Leones de Chinguetti, el seleccionado de Mauritania representa a una federación creada en 1961 y afiliada a FIFA desde 1970. Durante décadas fue una de las selecciones más relegadas del ranking mundial, llegando a ubicarse cerca del puesto 200. Sin embargo, en los últimos años logró un progreso sostenido que lo llevó incluso a meterse al top 100. Actualmente marcha 110°.

Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana). Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana).

Aunque Mauritania nunca jugó un Mundial, pero sí consiguió un avance significativo a nivel continental: logró clasificarse por primera vez a la Copa Africana de Naciones en 2019, repitió en 2021 y en la edición más reciente alcanzó los octavos de final, lo que marcó el mejor resultado de su historia.

En cuanto al perfil de sus futbolistas, la selección de Mauritania tiene una base bastante repartida entre su liga local y equipos de segundo orden en Europa, especialmente en Francia, España, Bélgica, Ucrania y el norte de África.

Algunos nombres destacados son el lateral Aly Abeid, que jugó en el fútbol francés, el volante Guessouma Fofana (con pasado en ligas europeas) y el delantero Aboubakar Kamara, con experiencia en clubes de Inglaterra y Asia.

También aparecen jugadores en ligas como la ucraniana (Papa Ndiaga Yade), la marroquí y la mauritana, lo que refleja el carácter en desarrollo del seleccionado. En materia de gol, históricamente el máximo artillero fue Bessam con 13 tantos, mientras que entre los vigentes se destacan Hacen El Ide y Aboubakar Kamara, ambos dentro del top histórico de goleadores del equipo nacional

Fanas de Mauritania. Fanas de Mauritania.

Ubicada en el noroeste de África, entre el océano Atlántico y el corazón del Sahara, Mauritania es un territorio donde la geografía explica gran parte de su historia: cerca del 90% de su superficie está cubierta por el desierto del Sahara.

Esa geografía extrema explica por qué durante mucho tiempo predominó el nomadismo. Tribus bereberes y pueblos africanos recorrieron el territorio formando rutas comerciales clave entre el África subsahariana y el mundo árabe. Ese intercambio cultural terminó moldeando una identidad que todavía hoy mezcla tradiciones árabes y africanas.

Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana). Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana).

Actualmente el país tiene unos 4,5 millones de habitantes, con una población mayoritariamente musulmana y una composición étnica diversa. Entre los principales grupos se encuentran los moros de origen árabe-bereber, los haratin (históricamente vinculados a estructuras sociales heredadas de la esclavitud) y comunidades subsaharianas como los fulani, soninké y wolof.

Su historia moderna comenzó con la colonización francesa a principios del siglo XX. Francia organizó el territorio como parte de su África Occidental hasta que el país logró la independencia el 28 de noviembre de 1960. El gran desafío fue construir un Estado moderno en un territorio donde la mayoría de la población aún tenía una vida seminómada.

Incluso su capital, Nuakchot, es un símbolo de ese proceso: pasó de ser prácticamente una aldea a convertirse en una ciudad planificada para funcionar como centro político del nuevo país.

Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana). Selección de Mauritania (Instagram Federación Mauritana).

Mauritania atravesó golpes de Estado y crisis políticas. Uno de los capítulos más sensibles de su historia social fue la abolición tardía de la esclavitud: se eliminó formalmente en 1981 y recién en 2007 pasó a ser considerada delito penal.

En las últimas décadas, las sequías y las dificultades de vivir en zonas desérticas aceleraron la urbanización. Hoy gran parte de la población vive en ciudades, especialmente en la capital, mientras el desierto sigue dominando el mapa y la identidad del país.

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