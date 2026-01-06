​Sebastián Villa mete presión para ir a River: del “si me llama Gallardo viajo mañana mismo al “Boca ya es pasado” 

Tal como adelantó Olé, River decidió bajarse de la negociación por Sebastián Villa debido a una diferencia económica insalvable: Independiente Rivadavia solicitó el triple de lo ofertado (12 millones de dólares contra los 4 millones propuestos desde Núñez), lo que llevó a la dirigencia del club de Núñez a archivar el tema. Sin embargo, en los últimos minutos de este lunes, el propio delantero colombiano rompió el silencio para manifestar abiertamente su deseo de ponerse la camiseta de la banda roja.

” Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo“, metió presión en PicadoTV. El ex Boca, quien admitió que su relación con Juan Román Riquelme no terminó bien y definió su paso por el Xeneize como “pasado”, buscó meter presión mediática ilusionado con reencontrarse con su amigo Juanfer Quintero.

Lo más destacado que dijo Villa:

El deseo explícito de llegar a Núñez: “He visto del interés y con mi representante hemos tomado la decisión… Le dije a él que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”.

Mensaje directo a Gallardo: “Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama (el Muñeco), mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”.

La sociedad con Juanfer Quintero: “Sería un honor jugar al lado de él. Juanfer conoce mi mentalidad, sabe que me gustan los retos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo”.

Boca y la relación con Riquelme: “Lo de Boca ya es pasado. Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”.

El sueño de la Selección: “No iba a descansar hasta volver a la Selección y es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado, ¿por qué no pelear un puesto para el Mundial?”.

Exclusivo de Olé: River se bajó de la negociación

La bomba del verano se desactivó rápidamente, al menos por ahora, y la novela se quedó en un capítulo: salvo por un cambio de escenario radical que surja desde Independiente Rivadavia, Sebastián Villa no jugará en River. Si a esta historia le queda un final alternativo apenas puede saberlo Daniel Vila, el presidente de la Lepra, porque desde Núñez ya cerraron la puerta y se retiraron de las tratativas para incorporar al colombiano de 29 años en este mercado de pases. Tratativas que en la práctica fueron bastante más cortas que lo que duraron en el imaginario futbolero: el CARP, conociendo la promesa de venta que tiene un SV que este lunes no se presentó por licencia (en principio, por toda esta semana) en Mendoza a la vuelta a los entrenamientos con su club, las ganas del delantero de ponerse la Banda y el gusto de un Marcelo Gallardo que lo ve como crack analizó durante un buen tiempo los costos y beneficios del caso y se decidió a estructurar una propuesta formal de u$s 4.000.000 para ficharlo. ¿La respuesta de Vila? Pidió tres veces más, u$s 12 M, y así fue como River lo dio inmediatamente por caído y no quiso seguir en conversaciones.

Sebastián Villa estuvo en el radar de River. Sebastián Villa estuvo en el radar de River.

La postura que tomó la dirigencia de Stefano Di Carlo sigue una línea de mercado general, que también se aplicó a otros nombres caídos en esta ventana. Más allá de u n presupuesto limitado en alrededor de u$s 20.000.000 para este libro de pases y de la búsqueda de austeridad llevada además a un nuevo paradigma de contratos con fijos del 60% y el resto atado a productividad, la premisa de River también tiene que ver con ganarse otro perfil en el ecosistema del mercado y sacarse el mote de gastador que le quedó marcado a fuego en los últimos años: si otros clubes quieren salir de los márgenes de negociación que establece el CARP, no hay vueltas sin importar el nombre y cuánto guste.

“No todo lo que Villa es oro”: la tapa de Olé del lunes 5/1. “No todo lo que Villa es oro”: la tapa de Olé del lunes 5/1.

Ahora bien, el caso de Villa era -aún en ese contexto- muy particular: a sabiendas de que su nombre divide aguas y genera rechazo en una porción del colectivo riverplatense por sus antecedentes y más específicamente por las dos causas penales que enfrentó desde sus tiempos como jugador de Boca (una por violencia de género contra Daniela Cortés, por lesiones y amenazas, por la que fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso en 2023; otra por abuso sexual con acceso carnal contra Rocío Tamara Doldán, por la que fue absuelto en octubre de 2025 luego de que la víctima y la fiscalía desistieran de la acusación) , River evaluó la chance de contratar al extremo asumiendo el costo político que iría a tener el pase pero no el económico. Y cuando desde Mendoza pidieron el triple de lo ofertado, la salida del CARP de las negociaciones fue aún más exprés que en otros casos no solo por la distancia en los números sino también por lo pantanoso que podía volverse el caso en la escena pública si se dilataban las charlas, más allá de que la opinión de la gente parece más dividida de lo que se pensaba inicialmente: con más de 35.000 votos, la encuesta de Olé da un 50% a favor de su llegada y un 50% en contra.

En la balanza, entre la conflictividad que traía aparejada su eventual fichaje, las condiciones de un delantero al que Gallardo conoce (a través de su representante y amigo, Rodrigo Riep, la relación se extendió incluso a lo familiar: este lunes se volvió viral un ida y vuelta de Villa con Geraldine La Rosa en comentarios de Instagram) y considera de los mejores de la escena argentina y su valor económico, River entendió que la única manera de que fuera viable y aceptable traerlo en la relación costo/beneficio era sacándolo por un valor menor al de su cotización de mercado. Un valor (u$s 4.000.000) que, de hecho, es el mismo por el que ya acordó con Godoy Cruz la compra del 100% de los derechos económicos de un Santino Andino que aún no dio luz verde para ponerse la Banda y que cumple esa función que busca sumar el Muñeco al plantel.

Sebastián Villa con el primer título de Independiente Rivadavia Sebastián Villa con el primer título de Independiente Rivadavia