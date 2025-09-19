​Se viene la Laver Cup, con Alcaraz como atractivo 

La edición 2025 de la Laver Cup, el torneo exhibición que fue creado por la leyenda suiza Roger Federer, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación estelar del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. El evento se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos, que tiene capacidad para 18 mil espectadores y enfrentará a los equipos de Europa con el de Resto del Mundo.

En el equipo europeo, que es capitaneado por el francés Yannick Noah, jugarán Alcaraz, el alemán Alexander Zverev (3°), el danés Holger Rune (11°), el noruego Casper Ruud (12°), el checo Jakub Mensik (17°) y el italiano Flavio Cobolli (25°).

Del otro lado estará el equipo de Resto del Mundo, que tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi y contará con la presencia del argentino Francisco Cerúndolo (21°). Los otros jugadores serán los estadounidenses Taylor Fritz (5°), Alex Michelsen (32°) y Reilly Opelka (62°), el australiano Alex de Miñaur (8°) y el brasileño Joao Fonseca (42°).

La Laver Cup 2025 se desarrollará entre el viernes y el domingo, con jornadas que contarán con tres partidos de singles y uno de dobles cada una, pero no todos los encuentros valdrán lo mismo, ya que los del viernes valdrán un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.