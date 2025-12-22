​¿Se va Filipe Luis? Una traba en la renovación del contrato podría dejar a Flamengo sin su entrenador 

El 2025 de Flamengo fue posiblemente el mejor año de su historia. Como si ganar el Brasileirao, el Carioca, la Supercopa de Brasil y la Libertadores fuera algo de todas las temporadas… ¡Y encima llegaron hasta los penales contra el PSG en la final del mundo! Realmente, no hay un hincha que no vaya a recordar esta campaña.

Todo gracias a la tremenda calidad de jugadores que tienen, pero por supuesto también, a su estratega Filipe Luis. Este último, se ganó el respeto de todos. Y es que a pesar de haber tomado las riendas de un gigante como el Fla teniendo tan poca experiencia, calló las bocas de muchos al ganar un trofeo atrás de otro. Pero increíblemente, su futuro en 2026 es una enorme incógnita. ¿Se podría ir?

Filipe Luis en la Copa Intercontinental. (AP Photo/Hussein Sayed) Filipe Luis en la Copa Intercontinental. (AP Photo/Hussein Sayed)

El legendario exfutbolista del Atlético Madrid termina su contrato con el equipo de Río de Janeiro en apenas 10 días. Más allá de que el deseo mutuo es la continuidad, insólitamente todavía no pudo renovar. ¿Por qué? Por un pequeño gran factor que estaría trabando la negociación.

El factor que pone en duda la continuidad de Filipe Luis

Mientras el técnico disfruta de sus vacaciones en España, su agente de absoluta confianza, Jorge Mendes es quien está intentando llegar a un acuerdo con la dirigencia. Según medios brasileños, el motivo por el cual aún no llegó la firma es ni más ni menos que una diferencia económica.

Filipe Luis, campeón de la Libertadores. (EFE/ José Jácome) Filipe Luis, campeón de la Libertadores. (EFE/ José Jácome)

La dirigencia carioca quiere que el entrenador extienda su vínculo hasta finales de 2027. Pero ese no es el problema, ni tampoco una preocupación para Filipe Luis. Él desea seguir trabajando con el Mengão. Sin embargo, siempre y cuando se le ofrezca el salario que cree merecer.

En 2025, el estratega de 40 años fue el DT con el sueldo más bajo de todo el Brasileirao. De hecho, la mayoría de sus jugadores cobran más que él. Por ende, después de haber sido multicampeón, su entorno considera que el aumento debería ser verdaderamente abismal. Porque de no ser así, no vería con malos ojos ir a Europa, teniendo en cuenta que a mitad de año ya lo buscaron desde el Fenerbahce.

Filipe Luis. (REUTERS/Sebastian Castaneda) Filipe Luis. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Lo cierto es que los medios del país vecino, a estas horas, dejan en claro que, aunque las diferencias hoy son mucho menores que hace días atrás, la negociación todavía sigue en stand-by. Los próximos días serán claves para ver si los flamenguistas reciben o no el deseado regalo de navidad.

Mientras tanto, Filipe Luis en el entrenamiento de Atlético Madrid

El exfutbolista, que jugó gran parte de su carrera con la camiseta del Atlético, pasó de visita por el predio del club. Fue recibido con mucho cariño por algunos de sus excompañeros y, sobre todo, por el Cholo Simeone, a quien elogió en más de una oportunidad.

Atlético Madrid – Filipe Luis visitó el entrenamiento de Atlético Madrid El actual DT de Flamengo visitó a sus ex compañeros y se encontró con el Cholo Simeone. (Video: prensa Atlético Madrid)

“¡Hoy hemos recibido una visita muy especial!”, escribió la cuenta oficial del Colchonero en sus redes sociales acompañado de las fotos. También publicaron un video, en el que se ve cómo Jan Oblak, uno con los que más compartió en cancha, abraza con mucha alegría a toda la familia del hoy DT de Flamengo.

​