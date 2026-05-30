​Se terminó el sueño: Francisco Cerúndolo fue eliminado de Roland Garros 

Terminó el sueño para Francisco Cerúndolo (26°) en Roland Garros. Y es que el argentino dio pelea ante Zachary Svajda (85°) en la tercera ronda, pero no pudo: perdió 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 en tres horas.

Con este resultado, el nacido en la provincia de Buenos Aires se quedó a las puertas de su techo en un Grand Slam, los octavos de final que jugó en 2023 y 2024, instancia a la que también había llegado en el pasado Abierto de Australia.

Francisco Cerúndolo en Roland Garros. (EFE) Francisco Cerúndolo en Roland Garros. (EFE)

Cómo sigue el panorama argentino en la tercera ronda de Roland Garros

A pesar de la derrota que sufrió Francisco Cerúndolo, Argentina tiene otras dos oportunidades de meter a un tenista entre los 16 mejores de Roland Garros. Francisco Comesaña (102°) se medirá ante el italiano Matteo Berrettini (105°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°) hará los propio ante el español Martín Landaluce (69°). Todo va por ESPN y Disney+ Premium.

Francisco Comesaña. (EFE) Francisco Comesaña. (EFE)

Los otros argentinos que quedaron eliminados en Roland Garros

Otras dos raquetas argentinas disputaron la tercera ronda, aunque ninguna tuvo éxito: Thiago Tirante (60°) perdió contra el español Pablo Carreño (89°) por 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4 en 3h36m, y Solana Sierra (68ª) cayó ante la rumana Sorana Cirstea (18ª) por doble 6-0 en apenas 57 minutos.

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