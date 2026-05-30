​Se terminó el sueño: Francisco Cerúndolo fue eliminado de Roland Garros 

Terminó el sueño para Francisco Cerúndolo (26°) en Roland Garros. Y es que el argentino dio pelea ante Zachary Svajda (85°) en la tercera ronda, pero no pudo: perdió 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 en tres horas.
Con este resultado, el nacido en la provincia de Buenos Aires se quedó a las puertas de su techo en un Grand Slam, los octavos de final que jugó en 2023 y 2024, instancia a la que también había llegado en el pasado Abierto de Australia.
Cómo sigue el panorama argentino en la tercera ronda de Roland Garros
A pesar de la derrota que sufrió Francisco Cerúndolo, Argentina tiene otras dos oportunidades de meter a un tenista entre los 16 mejores de Roland Garros. Francisco Comesaña (102°) se medirá ante el italiano Matteo Berrettini (105°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°) hará los propio ante el español Martín Landaluce (69°). Todo va por ESPN y Disney+ Premium.
Los otros argentinos que quedaron eliminados en Roland Garros
Otras dos raquetas argentinas disputaron la tercera ronda, aunque ninguna tuvo éxito: Thiago Tirante (60°) perdió contra el español Pablo Carreño (89°) por 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4 en 3h36m, y Solana Sierra (68ª) cayó ante la rumana Sorana Cirstea (18ª) por doble 6-0 en apenas 57 minutos.