​Se terminó el Championship: cuál es el segundo equipo que ascendió a la Premier League y cómo quedaron los playoffs 

La EFL Championship llegó a su fin y, con ello, se definió el segundo equipo que jugará en la Premier League en la próxima temporada. Con un Coventry City que logró el ascenso a tres fechas de que finalizara el campeonato, aún restaba saberse cuál sería el otro equipo que se quedaría con el pase directo a Primera.

Y este fue el Ipswich Town, que logró consumar su regreso a la Premier League tras una temporada luego de vencer 3-0 al QPR. El conjunto dirigido por Kieran McKenna debía ganar el último encuentro para no depender de nadie y lo hizo con contundencia. Sin ir más lejos, a los 10 minutos ya ganaban 2-0.

De esta forma, los Tractor Boys volvieron a la Premier League tras haber descendido en la temporada pasada luego de quedar anteúltimos con apenas 22 puntos, quedando a 16 unidades de la salvación. Por eso, esta vez el equipo que tiene como a uno de sus accionistas al reconocido cantante pop Ed Sheeran, intentará hacer un mejor papel en el próximo campeonato.

El Ipswich goleó y volvió a Primera (Reuters/John Sibley). El Ipswich goleó y volvió a Primera (Reuters/John Sibley).

Si bien ya se confirmaron los dos ascensos directos desde el Championship, aún resta por definirse el tercer equipo que subirá a la Premier. Es así que Millwall, Southampton, Middlesbrough y Hull City se disputarán ese último cupo.

Cabe destacar que, probablemente, el que más se esté lamentando estar en el Reducido es el Millwall, que hizo una campaña histórica y quedó a las puertas de su regreso a la Premier League luego de 36 años tras quedar a tan solo un punto del Ipswich (necesitaba que perdiera o empatara en esta última fecha). Igual, tendrá revancha ya que enfrentará al Hull City en las semifinales.

El Coventry City es el otro ascendido a Premier. El Coventry City es el otro ascendido a Premier.

Por el otro lado de la lave, el Southampton jugará ante el Middlesbrough. Cabe destacar que la serie se jugará a ida y vuelta mientras que la final será el 23 de mayo en Wembley.

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