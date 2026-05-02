​Se terminó el Championship: cuál es el segundo equipo que ascendió a la Premier League y cómo quedaron los playoffs 

La EFL Championship llegó a su fin y, con ello, se definió el segundo equipo que jugará en la Premier League en la próxima temporada. Con un Coventry City que logró el ascenso a tres fechas de que finalizara el campeonato, aún restaba saberse cuál sería el otro equipo que se quedaría con el pase directo a Primera.
Y este fue el Ipswich Town, que logró consumar su regreso a la Premier League tras una temporada luego de vencer 3-0 al QPR. El conjunto dirigido por Kieran McKenna debía ganar el último encuentro para no depender de nadie y lo hizo con contundencia. Sin ir más lejos, a los 10 minutos ya ganaban 2-0.
De esta forma, los Tractor Boys volvieron a la Premier League tras haber descendido en la temporada pasada luego de quedar anteúltimos con apenas 22 puntos, quedando a 16 unidades de la salvación. Por eso, esta vez el equipo que tiene como a uno de sus accionistas al reconocido cantante pop Ed Sheeran, intentará hacer un mejor papel en el próximo campeonato.
Si bien ya se confirmaron los dos ascensos directos desde el Championship, aún resta por definirse el tercer equipo que subirá a la Premier. Es así que Millwall, Southampton, Middlesbrough y Hull City se disputarán ese último cupo.
Cabe destacar que, probablemente, el que más se esté lamentando estar en el Reducido es el Millwall, que hizo una campaña histórica y quedó a las puertas de su regreso a la Premier League luego de 36 años tras quedar a tan solo un punto del Ipswich (necesitaba que perdiera o empatara en esta última fecha). Igual, tendrá revancha ya que enfrentará al Hull City en las semifinales.
Por el otro lado de la lave, el Southampton jugará ante el Middlesbrough. Cabe destacar que la serie se jugará a ida y vuelta mientras que la final será el 23 de mayo en Wembley.