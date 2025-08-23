​Se suspendió Independiente vs Platense por el Torneo Clausura 

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión y reprogramación del encuentro que Independiente y Platense iban a disputar este domingo por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, a raíz de los gravísimos incidentes sucedidos el miércoles durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. De esta manera, el partido no se jugará y deberá ser reprogramado por la Asociación del Fútbol Argentino, a pesar de que la Justicia inicialmente había dejado abierta a la puerta a que se juegue sin público en Avellaneda o en otro estadio.

“Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de APreViDe para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga”, informó el club de Avellaneda en la red social X.

https://twitter.com/Independiente/status/1959048312280973442

“Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”, sentenció el mensaje.

La Fiscalía N° 4 de Avellaneda que investiga los hechos había solicitado previamente la clausura y suspensión del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Ante lo cual, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, determinó que el club de Avellaneda podía jugar en el lugar pero solo a puertas cerradas. Además dejó abierta la posibilidad de que se mude la localía, en cuyo caso loshinchas podrían haber concurrido normalmente.

Como la investigación todavía no ha terminado, el escenario en la tribuna Pavoni sigue tal cual quedó tras la maldita noche del miércoles: con las puertas arrancadas, portones, baldosas, restos de inodoro y de bachas tirados en el piso, un puesto de comida desmantelado, roturas en un depósito de artículos de limpieza que dejó palos de escoba y baldes tirados y caños de agua y conexiones eléctricas afectadas.

Entre tanto, no surgieron novedades desde la sede de Conmebol en Luque (Paraguay) respecto de la sanción que recibirán ambos clubes por los desordenes y hechos de violencia producidos por sus barras bravas. Las autoridades de Independiente descuentan que el equipo quedará eliminado de esta edición de la Copa Sudamericana pero tratan de evitar sanciones para los próximos años como la prohibición de intervenir en las copas internacionales o la obligación de jugar a puertas cerradas.

Según trascendió, el ente disciplinario de Conmebol se tomará su tiempo para evaluar todo el material probatorio y adoptar decisiones. El tiempo corre a su favor: los cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzarán a jugarse recién a partir del martes 16 de septiembre. Por la noche de este viernes trascendió desde Paraguay el documento de apertura del expediente, que incluye lostestimonios del árbitro del partido, Gustavo Tejera, del funcionario Michael Sánchez Alvarenga, veedor delegado de la Confederación Sudamericana, y el oficial de seguridad, cuyo nombre no fue consignado.

Más allá de los hechos ya conocidos, la versión de los funcionarios reconoce la violencia desatada por los barras chilenos. Pero también responsabiliza a la Policía Bonaerense, que se negó a intervenir pese a la sucesión de pedidos que recibió en pos de evitar males mayores y en aplicación de su propio protocolo interno.

