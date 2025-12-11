​Se sorteó la Copa Argentina 2026: así quedó el cuadro 

Además del sortearse las zonas de cara a los torneos Apertura y Clausura, este miércoles se sorteó la Copa Argentina 2026. Este certamen, ya una fija hace varios años en el fútbol argentino, presenta una gran oportunidad de lograr un primer título para más de un equipo. Ademas de, claro, otorgar un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Entraron en el sorteo los 30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A.
En el formato del sorteo, sirvió para que no se encuentren hasta una hipotética final Boca y River, Racing vs. Independiente y San Lorenzo vs. Huracán. También, los clásicos que existen en primera (Newell’s vs. Rosario Central, por ejemplo) fueron sorteados de lados distintos del cuadro final.
Así son los cruces de la Copa Argentina 2026
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
Newell’s vs. Acassuso
Gimnasia vs. Camioneros
Banfield vs. Real Pilar
Estudiantes (Río Cuarto) vs. San Martín (T)
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
Argentinos Jrs vs. Midland
Racing vs. San Martín (Formosa)
Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (Jujuy)
Belgrano vs. Atlético de Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Gimnasia (Mdz) vs. Gimnasia y Tiro (S)
Sarmiento (J) vs. Tristán Suárez
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
River vs. Ciudad de Bolívar
Aldosivi vs. San Miguel
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes
Tigre vs. Claypole
Talleres vs. Argentino (Merlo)
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Unión vs. Agropecuario
Independiente vs. Atenas (Río Cuarto)
Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
Instituto vs. Atlanta
Lanus vs. Sarmiento de La Banda
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (SF)
Barracas Central vs. Temperley
Huracán vs. Olimpo
El cuadro de la Copa Argentina 2026