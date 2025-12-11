​Se sorteó la Copa Argentina 2026: así quedó el cuadro 

Además del sortearse las zonas de cara a los torneos Apertura y Clausura, este miércoles se sorteó la Copa Argentina 2026. Este certamen, ya una fija hace varios años en el fútbol argentino, presenta una gran oportunidad de lograr un primer título para más de un equipo. Ademas de, claro, otorgar un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Entraron en el sorteo los 30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A.

En el formato del sorteo, sirvió para que no se encuentren hasta una hipotética final Boca y River, Racing vs. Independiente y San Lorenzo vs. Huracán. También, los clásicos que existen en primera (Newell’s vs. Rosario Central, por ejemplo) fueron sorteados de lados distintos del cuadro final.

Así son los cruces de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Newell’s vs. Acassuso

Gimnasia vs. Camioneros

Banfield vs. Real Pilar

Estudiantes (Río Cuarto) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Argentinos Jrs vs. Midland

Racing vs. San Martín (Formosa)

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (Jujuy)

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Gimnasia (Mdz) vs. Gimnasia y Tiro (S)

Sarmiento (J) vs. Tristán Suárez

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad de Bolívar

Aldosivi vs. San Miguel

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes

Tigre vs. Claypole

Talleres vs. Argentino (Merlo)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Unión vs. Agropecuario

Independiente vs. Atenas (Río Cuarto)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Instituto vs. Atlanta

Lanus vs. Sarmiento de La Banda

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (SF)

Barracas Central vs. Temperley

Huracán vs. Olimpo