​Se modificó el horario para Argentina vs. Zambia 

En el marco de su último partido en el país antes del Mundial, Argentina enfrentará a Zambia en La Bombonera. El choque en el estadio de Boca será el segundo de la Albiceleste, luego de la victoria ante Mauritania por 2-1 el viernes pasado. El compromiso, que inicialmente iba a arrancar a las 20.15, se atrasó 15 minutos.

En consecuencia, el match entre la Scaloneta y el combinado africano dará inicio a las 20.30. Así lo confirmó AFA mediante un comunicado, donde no brindaron explicaciones respecto a la modificación. Sin embargo, las conclusiones podrían ser que, al tratarse de un partido entre semana, el horario le permitirá a los hinchas llegar con mayor comodidad a la cancha.

Argentina se entrenó en el predio de Ezeiza. (Foto: Santi García Díaz) Argentina se entrenó en el predio de Ezeiza. (Foto: Santi García Díaz)

Aún hay entradas disponibles para ver a la Argentina

Los tickets para ver a Lionel Messi y todos los jugadores que nos representan ya se pusieron a la venta a partir de las 12hs del mediodía del pasado viernes 27 de marzo. Se pueden adquirir únicamente de manera online a través de la página www.deportick.com y el canje se realizará desde el sábado 28/03 hasta el lunes 30/03 en las boleterías del estadio de Huracán de 9 a 15hs.

Los valores son los mismos que ante el amistoso con Mauritania: van desde los 90.000 pesos, en caso de las generales, hasta los 490.000 de las preferenciales.

General $90.000

MENOR A Popular (hasta 10 años) $25.000

PLATEA ALTA K $150.000

PLATEA ALTA (H-I-J-F-G) $200.000

PLATEA BAJA “L” $350.000

PLATEA MEDIA C,D,M $330.000

PLATEA MEDIA A,B $350.000

PREFERENCIAL $490.000 MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

APERTURA DEL ESTADIO: 16.15 HS. (Se deberá concurrir con la suficiente antelación).

Scaloni metería cambios en el XI. Foto Santi Garcia Díaz) Scaloni metería cambios en el XI. Foto Santi Garcia Díaz)

Los shows musicales que acompañarán al último amistoso de Argentina

AFA confirmó quién estará a cargo del show musical en el encuentro. Esto le ofrecerá los hinchas que asistan la posibilidad de ver a artistas argentinos para que la fiesta al equipo rumbo a la defensa del título en Qatar sea completa.

Esto ya ocurrió contra Mauritania donde dos referentes de la cumbia se hicieron cargo de la fiesta: Pablito Lescano con Damas Gratis y Hernan Coronel con Mala Fama. No fue la primera vez que Damas Gratis se presentó en el estadio del Xeneize, ya que también tocaron en la despedida de Juan Román Riquelme.

De cara al partido contra Zambia, que será el martes 31, los encargados de armar la fiesta después del encuentro serán Rodrigo Tapari y Los Totora. Sumado a esto, AFA dejó a entrever que habrá otros artistas a modo de sorpresa. “Otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días”, informaron.

Estos artistas fueron confirmado el domingo por la noche y serán Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco. Así, a la espera de un buen resultado y una actuación que deje mejores sensaciones que el último encuentro, la Scaloneta dirá adiós con el sueño de repetir lo de 2022.

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