​Se levantó la clausura del estadio de Independiente y podrá jugar con público, pero con dos tribunas vacías 

Tras el pedido del fiscal Mariano Zitto, el juez José Luis Arabito, a cargo de quien está la causa, levantó la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con hinchas de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y el Rojo podrá jugar con público. Pero la Aprevide, entidad encargada de regular los eventos deportivos en la Provincia de Buenos Aires, decidió suspender las tribunas Pavoni Alta y Baja por los próximos dos partidos.

El Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús dio lugar al escrito que presentó el Ministerio Público Fiscal y ordenó dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía clausurado el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. La clausura se había dispuesto luego de los graves incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, partido tras el cual el Rojo fue descalificado de la competencia.Esta decisión se da al haberse cumplido el requisito que el juez José Luis Arabito había ordenado, que era la presentación de un nuevo protocolo de seguridad. Según el fallo, el mismo fue modificado y aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense con la participación de todas las partes involucradas: el club, Aprevide, la Policía y la AFA.

Según el dictamen, Independiente “contará con personal de seguridad privada habilitado, cuya función principal será gestionar al público y actuar en contingencias leves. En todas las contingencias graves o emergencias que requieran el uso de la fuerza, principalmente en el restablecimiento del orden público, su función será complementaria y auxiliar respecto de las fuerzas de seguridad, que tendrán la primacía operativa. Corresponderá al personal de seguridad privada indicar a las fuerzas policiales los accesos y sectores específicos por los cuales deberán ingresar en caso de resultar indispensable proceder al restablecimiento del orden”.

De esta manera, Independiente podrá recibir a Banfield, este sábado desde las 16:45 por la fecha 8 del Torneo Apertura, con la presencia de su público. Pero la Aprevide, el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que regula los espectáculos deportivos, decidió clausurar por dos partidos las tribunas Pavoni Alta y Baja. También se estableció indefinidamente la “prohibición de ingreso de elementos al estadio, tales como instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones”. La semana pasada, la Conmebol decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, además de sancionarlo con siete partidos sin público en condición de local y siete de visitante por torneos organizados por la Confederación. Por otro lado, le impuso dos multas económicas que, sumadas, equivalen a 250 mil dólares.

La dirigencia del Rojo fue muy crítica del fallo y emitió un comunicado en el que asegura que Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez beneficiaron a la U. de Chile por ser una “sociedad anónima orientada a la rentabilidad y la especulación empresarial”, en contraste con Independiente, “una institución social y deportiva sostenida por sus socios que representa la esencia del fútbol sudamericano”.

