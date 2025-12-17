​Se largó Road to Australia, el torneo de pista dura en el BALTC: resultados, presencia futbolística y qué dijeron los tenistas 

Mientras la gente está pensando en las fiestas, los tenistas tienen la mente puesta en el Abierto de Australia. Este certamen, que se jugará en una superficie poco agradable para los argentinos (pista dura), comenzará el 12 de enero y los locales no tendrán mucho tiempo para prepararse. Entonces, ¿qué se ideó para que tengan una preparación acorde? Road to Australia, un torneo de cinco días en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde se cambiaron las canchas de polvo de ladrillo por unas de cemento. En su primera jornada de actividad, Olé dijo presente y habló con los protagonistas.

El primer argentino en saltar a la cancha fue Alex Barrena, quien tuvo aguante futbolero en las tribunas: Diego Tarzia, figura de Independiente, se hizo presente para alentarlo. “Era mi compañero de banco del colegio, en la secundaria; nos conocemos de ahí y somos muy amigos”, le contó el tenista de 23 años a este diario tras su victoria por 4-3 y 4-2 frente al paraguayo Daniel Vallejo -el sistema de puntuación es distinto al tradicional-.

Diego Tarzia se hizo presente en el Road to Australia para alentar a Alex Barrena. (Prensa Road2Aus/Nico Aguilera) Diego Tarzia se hizo presente en el Road to Australia para alentar a Alex Barrena. (Prensa Road2Aus/Nico Aguilera)

A medida que los otros partidos terminaban, los jugadores se acercaban a la zona mixta. Sebastián Báez, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta y el ya mencionado Barrena, todos pasaron por el micrófono de Olé y coincidieron en una cosa: el BALTC es más lindo con polvo de ladrillo que con la pista rápida. De todos modos, falta para el Argentina Open -será en febrero- y hay que alistarse para el Major australiano, así que habrá que acostumbrarse…

En los otros compromisos del día inaugural, la Nave derrotó a Thiago Tirante por doble 4-3, Díaz Acosta venció a Juan Pablo Ficovich por 1-4, 4-1, 10-5, Seba Báez le ganó al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por doble 4-3 y Román Burruchaga triunfó ante Francisco Comesaña por 3-4, 4-3 y 10-6. Tras estos duelos, los únicos restantes son Camilo Ugo Carabelli vs. Genaro Olivieri y Juan Manuel Cerúndolo vs. Thiago Seyboth Wild.

Alex Barrena arrancó con el pie derecho en el Road to Australia. (Prensa Road2Aus/Nico Aguilera) Alex Barrena arrancó con el pie derecho en el Road to Australia. (Prensa Road2Aus/Nico Aguilera)

