​Se iniciaron las finales de los Juegos Nacionales Evita 

Un total de 8600 atletas menores de 17 años de todo están participando de las finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en 36 disciplinas, hasta el sábado 4 de octubre.

Luego de las reuniones con los 80 integrantes del operativo médico, los 60 referentes técnicos deportivos y el equipo de más de 400 personas que trabajarán en la realización de los Juegos, quedó todo listo en “La Feliz” para esperar a las delegaciones que llegaron desde los distintos puntos del país.

Hay 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas que se disputarán en 4 grandes sedes, el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, y en otras 26 instituciones que acompañan la competencia juvenil más federal del país.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita cuentan con un amplio operativo médico que dispondrá de un hospital móvil, médicos y profesionales de la salud permanentes, ambulancias y UTIMs, equipos de rayos y sistema de derivación para casos complejos.

Los Juegos, que son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación a través de su Subsecretaría de Deportes, este año tendrán cuatro disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la elección de la mejor mascota y la competencia de penales y de triples, son algunos de los nuevos atractivos.

Además, el atletismo, tenis de mesa y natación serán clasificatorios para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay, y en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes.