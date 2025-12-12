​Se habilitó la tercera etapa de venta de entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas 

La expectativa rumbo a la Copa del Mundo sigue creciendo a ritmo récord. Tras dos fases de venta que dejaron el inventario prácticamente agotado y cifras cercanas a los dos millones de tickets vendidos, muchos fanáticos se preguntan: ¿cómo se pueden comprar hoy entradas para el Mundial 2026?

Si te quedaste afuera o no saliste seleccionado en las dos primeras instancias, no te preocupes. Este 11 de diciembre comenzó la tercera etapa del proceso: el registro para el sorteo aleatorio, donde los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos ya con el calendario de la fase de grupos en mano.

Con el sorteo de la fase de grupos ya realizado en Washington D. C., el panorama del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene su forma definitiva. Y con ello, también la carrera por conseguir un lugar en las gradas del Mundial más grande de la historia. Por eso, aquellos hinchas que quieran ver a la Selección en la fase de grupos, pueden inscribirse para seleccionar solamente esos partidos o cualquier otro que les sea de su agrado.

¿Cómo funciona la tercera fase de venta del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el registro para el sorteo aleatorio está disponible desde partir ese miércoles a la 1:00 PM hasta el 13 de enero de 2026 a la misma hora. La inscripción se realiza exclusivamente a través de FIFA.com/tickets y el momento en que se complete el registro no influirá en las probabilidades de ser elegido.

En caso de ser seleccionados (aleatoriamente), los hinchas serán informados vía mail semanas después de la finalización de dicho período. De ser así, podrán elegir partidos, categorías y número de boletos, con las restricciones habituales por unidad familiar.

Este es el primer periodo en el que se pueden pedir entradas para un duelo individual, ya que el calendario oficial se publicó el 6 de diciembre, un día después del sorteo final. Además, cada federación miembro tendrá sus propios criterios para quienes deseen seguir a una selección específica.

Hospitality o reventa oficial de FIFA: las otras dos formas de conseguir tickets

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el partido inaugural que protagonizarán México y Sudáfrica, la FIFA recordó que también están disponibles los paquetes de hospitality a través de FIFA.com/hospitality, una opción para quienes buscan asegurar su acceso a partidos específicos ahora que se conoce el calendario.

Pero esa no es la única. La FIFA , además, tiene un sitio oficial de reventa, en el cual los fanáticos pueden vender sus entradas ya adquiridas. Lógicamente, los tickets allí se encuentran a un valor elevado con respecto a los originales.

Más adelante, se habilitará la tradicional venta por orden de llegada para las entradas restantes. La recomendación oficial es clara: adquirir siempre a través de los canales habilitados por la FIFA para evitar entradas no válidas.

