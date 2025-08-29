​Se dio a conocer la lista definitiva para la doble fecha de eliminatorias 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección Argentina, para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. La principal novedad, además de la presencia de Lionel Messi ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.

Los tres arqueros seleccionados por Lionel Scaloni fueron Emiliano Martínez, quien ya tiene más que asegurada la titularidad, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Por otra parte, los defensores elegidos por el entrenador fueron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler, una de las grandes sorpresas de esta convocatoria.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, se pudo ver una interesante mezcla entre varios experimentados y jóvenes promesas que se están consolidando en Europa, ya que los jugadores que recibieron el llamado fueron Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Por último, los mediocampistas ofensivos y delanteros que completan la lista son Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López, este último de gran presente en el Palmeiras de Brasil y que quiere consolidarse como el tercer “9” de la Selección.

Como novedad con respecto a la lista previa, Scaloni desafectó al defensor Facundo Medina (Olympique de Marsella) y al delantero Angel Correa (Pumas de México), inicialmente incluidos entre los 31 convocados. En la nómina final, se mantuvieron los dos futbolistas que fueron llamados por primera vez: López, del Palmeiras, y el jugador del Porto Varela.

La nómina cuenta con el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás su lesión en Inter Miami y fue figura en la clasificación a la final de la Leagues Cup con su equipo, frente al Orlando City. El rosarino también anunció que jugará su último partido por eliminatorias en el Monumental, el próximo jueves 4 de septiembre frente a Venezuela.

Se destaca también el regreso de Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el entrenador. El lateral izquierdo de River Plate, junto a su compañero en ese club Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors tras más de una década luego de su paso por la Roma, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino que estarán en la doble fecha.

Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado en el empate ante Colombia, no está entre los nombres. El mediocampista del Chelsea todavía no recibió una sanción tras ver la tarjeta roja.

La acción para la Selección Argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Venezuela, mientras que cinco días después visitará a Ecuador en Guayaquil.

El seleccionado está teniendo una gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos y le saca diez de ventaja a su escolta, Ecuador, con solo seis unidades en juego.