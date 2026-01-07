​Se despide un histórico de la gestión Riquelme: Advíncula se va de Boca 

Fueron cuatro años y medio. 169 partidos. Cuatro títulos ganados. Seis goles convertidos, dos goles muy importantes. Y un final que, en algún punto, ya se veía venir. Luis Advíncula se va de Boca. En estas horas, acordó rescindir su contrato con el club para seguir su carrera en su país. Se despide, en definitiva, un histórico de la gestión Riquelme dirigente. El segundo jugador de campo con más antigüedad en el plantel, después del Changuito Zeballos y del arquero Javier García.

Si bien la desvinculación del peruano no tenía indicios en el arranque del 2026, su situación hacía previsible una salida cercana. Porque el lateral tenía contrato hasta diciembre de este año y no había señales de renovación, sobre todo por su actualidad en el equipo. Después de arrancar de titular en el Mundial de Clubes, perdió el puesto con Juan Barinaga y quedó muy relegado. Su último partido desde el inicio había sido en junio del año pasado, en la derrota con Huracán, un partido quiebre para el entonces ciclo de Miguel Russo.

Advíncula llegó a mediados del 2021 procedente de Rayo Vallecano a cambio de 2.5 millones de dólares y enseguida se convirtió en un jugador importante para Boca. Fue, en definitiva, uno de los primeros refuerzos “europeos” de la gestión Riquelme. De hecho, tuvo un debut de alto riesgo, nada menos que en un superclásico de eliminación directa, en el que Boca terminó sacando a River de los octavos de final de la Copa Argentina de ese año, en La Plata. Llevaba apenas cuatro días en el club.

Los motivos de su salida

La decisión del peruano de irse de Boca, el club donde siempre quiso quedarse a pesar de algunas ofertas que pudieron sacarlo mucho antes, tiene que ver con su situación actual en el equipo, con su edad (tiene 35 años) y con que terminó por aceptar una oferta para seguir su carrera en su país, más precisamente en Alianza Lima.

A pesar de que en Perú se inició en Juan Aurich y luego brilló en Sporting Cristal, Alianza siempre fue un club que lo quiso devolver al fútbol de su país y por el que Advíncula tiene un sentimiento especial: es hincha de ese equipo.

Por eso, en este último se intensificaron las gestiones. Primero, fue Carlos Zambrano, que fue compañero suyo en Boca, quien reconoció que buscaba convencer al lateral de que dejara el Xeneize para jugar en el club de sus amores, a pesar de su vínculo con Sporting Cristal. Y luego, fue el DT de Alianza, el argentino Pablo Guede, el que le abrió la puerta.

El recuerdo que Advíncula deja en Boca

Si bien sus último año y medio fue muy irregular, la entrega de Advíncula siempre fue reconocida por el hincha de Boca. Tuvo su pico en la Copa Libertadores 2023, cuando se convirtió en el goleador del equipo en la Copa, con un golazo casi a agónico a Pereira para salvar al equipo de una derrota de local que le hubiera complicado la clasificación en su zona, otro a Colo-Colo en la misma instancia, un nuevo grito ante Nacional por los octavos de final que se definió en los penales y el empate parcial ante Fluminense en la final.

