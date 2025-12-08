​Se definió el Brasileirao: el Santos de Neymar se metió en Sudamericana, el Fortaleza de Palermo descendió y Fluminense se aseguró Libertadores 

La lluvia de partidos en la última fecha del Brasileirao -fueron nueve en simultáneo- reconfiguró por completo la tabla de posiciones en la Serie A y dejó un panorama completamente distinto para los 14 equipos que tuvieron cosas en juego durante esta 38° jornada. Así, con todos los resultados confirmados, el Santos de Neymar evitó el descenso y logró meterse en Copa Sudamericana, mientras que el Fortaleza de Martín Palermo no consiguió la hazaña y perdió la categoría.

Gracias a su triunfazo por 3 a 0 frente a un Cruzeiro que no tenía nada en juego, el Peixe se impuso en el estadio Urbano Caldeira, le escapó al descenso y terminó ubicado en la 12° posición de la tabla, con la cual obtuvo su cupo para la Copa Sudamericana del 2026.

Neymar festejando la clasificación a la Sudamericana (Reuters). Neymar festejando la clasificación a la Sudamericana (Reuters).

Por su parte, el equipo dirigido por el Titán Palermo cayó por 4 goles a 2 frente a Botafogo en un partido que arrancó ganando y por los triunfos de Internacional y de Vitória, dos que se salvaron del descenso, quedó en la 18° posición de la tabla con 43 puntos y perdió la categoría.

Al descenso del Tricolor también se le sumó el de Ceará, equipo que cayó 3 a 1 frente al Palmeiras y también fue superado en la tabla gracias a los triunfos del Inter y de Vitória.

Fortaleza empezó ganando su partido, pero descendió. Fortaleza empezó ganando su partido, pero descendió.

¿Cómo quedó la clasificación a las copas?

En cuanto a la clasificación a las copas también hubo varios cambios respecto a la posición de todos los equipos en la tabla. Al Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro y Mirassol -los cuatro que ya estaban metidos en la Libertadores- se les sumó el Fluminense, equipo dirigido por Luis Zubeldía que derrotó al Bahía por 2 a 0 y se aseguró el último cupo por la tabla de posiciones para la fase de grupos de la Copa. Más atrás, Botafogo y Bahía quedaron en zona de repechaje para este certamen internacional.

Zubeldía se metió con el Flu en la Libertadores (Foto: Andre Durão). Zubeldía se metió con el Flu en la Libertadores (Foto: Andre Durão).

Por otra parte, San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians fueron los seis que se aseguraron su lugar en la Copa Sudamericana, algo que también sucedió con Vasco, que aún tiene chances de meterse en la Libertadores del año que viene, al igual que el San Pablo (octavo en la tabla).

Y es que con la Copa de Brasil aún en disputa -deben jugarse las semis y la final-, aún queda un cupo de Libertadores que se repartirá entre Cruzeiro, Fluminense, Corinthians y Vasco da Gama, los cuatro que siguen con vida en este certamen. Si alguno de los primeros tres resulta campeón de esta Copa de Brasil, Vasco jugará Sudamericana, ya que se libera un cupo de la tabla del Brasileirao, pero si el equipo dirigido por Fernando Diniz se consagra en este certamen, clasificará a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

