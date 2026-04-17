​Se confirmó la dura sanción a Marcos Rojo 

Sólo era cuestión de esperar. En Racing ya estaban al tanto de que la sanción a Marcos Rojo iba a ser ejemplificadora. No había espacios para ningún tipo de análisis. En el clásico ante River, el defensor le había pegado una trompada a Martínez Quarta y cuando vio la roja insultó a Zunino. El árbitro pasó los agravios en el informe y este jueves se hizo oficial la sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Finalmente, el ex Boca y Estudiantes quedó inhabilitado por cuatro partidos. Se perderá las últimas tres fechas de la fase de grupos y un eventual octavos de final si es que la Academia se mete entre los primeros 8 (hoy marcha noveno porque tiene peor diferencia de gol que Tigre). Si bien Racing participa en la Copa Sudamericana, la presencia de Marcos Rojo en lo que queda del semestre es una incógnita.

El central fue suplente en el duelo ante Botafogo y es altamente probable que se vaya del club llegado mitad de año. A pesar de que la dirigencia tiene la potestad para extender su vínculo hasta fin de año, esto no sucedería. Es el propio jugador el que se quiere ir a pesar de que Gustavo Costas lo seguirá teniendo en cuenta tras la insólita expulsión que sufrió ante el Millonario. Rojo ya le ofreció disculpas al plantel, pero sigue envuelto en polémicas. El miércoles, tras la derrota ante Botafogo, se lo sonriendo dentro del campo de jue con Cristian Medina mientras sus compañeros sufrían otro dolorosa derrota.

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