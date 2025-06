​Scaloni: “Los jugadores tienen incorporado el ADN competitivo” 

La Selección Argentina de fútbol ingresó en la recta final de las eliminatorias, con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo, y el técnico Lionel Scaloni dejó en claro que esa situación le permitirá ofrecerle más lugar a los jugadores que menos participación tuvieron.

El entrenador brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, antes del viaje a Santiago para visitar a Chile, y destacó que “habrá algunas bajas en la zona del mediocampo. No lo tengo confirmado, pero le daremos chances a los que menos juegan”. En relación al capitán Lionel Messi, quien regresa al plantel luego de su ausencia por lesión en marzo pasado, Scaloni indicó que “está bien, está para jugar. El fin de semana jugó en Miami y se lo vio muy bien”.

Messi participará con su equipo en el Mundial de Clubes, a partir del 14 de junio, y se especula que Scaloni lo haga jugar en Chile pero no ante Colombia, el martes próximo, debido a que justamente el equipo del rosarino debutará en ese torneo cuatro días más tarde. El certamen que se jugará en Estados Unidos fue calificado por el técnico como “espectacular, porque estarán los mejores del mundo. Lo único negativo es que varios jugadores no tendrán descanso luego de una temporada exigente. Creo que Boca y River pueden competir sin problemas”.

“Los jugadores tienen incorporado el ADN competitivo. Ellos siempre quieren estar”, señaló Scaloni, descartando que los protagonistas no se exijan al máximo en los cuatro compromisos que faltan para finalizar las eliminatorias. Y agregó: “Saldremos a jugar sin pensar que estamos clasificados. El partido nos viene bien, nunca es inoportuno un encuentro. Es una linda prueba para nosotros. Aparte, Chile buscará el triunfo porque necesita sumar los puntos”. El conductor le quitó importancia a las declaraciones del chileno Arturo Vidal, quien anticipó que su equipo ganará. “Es normal que lo diga”, se refirió Scaloni.

El técnico, consultado por este diario, habló de su ideal futbolístico, luego de lo que exhibió el París Saint Germain en la final de la Champions League: “Me identifico con su manera de jugar. Ellos tienen diferentes jugadores, pero me gusta el estilo del París”.

Scaloni habló también del juvenil de River Franco Mastantuono, quien atraviesa un gran presente en el equipo de Núñez, e integra por primera vez el seleccionado mayor. “Está en un gran momento, y por eso consideramos citarlo. Es muy joven y se tiene que ir desarrollando de a poco. Le servirá estar rodeado de grandes jugadores. Sería bueno que juegue el Mundial Sub 20, dependerá de la institución”.

El técnico dejó en claro que con su equipo de trabajo no priorizan el club al que pertenecen los futbolistas convocados, sino que valoran su rendimiento. En ese aspecto, nombró a Enzo Barrenechea y a Emiliano Buendía, dos que regresaron al equipo, pero también destacó a Kevin Lomónaco (Independiente) y Mariano Troilo (Belgrano). “A medida que necesitamos jugadores en determinados puestos vamos buscando. En este caso están lesionados Alexis (Mac Allister), (Giovani) Lo Celso, y entonces es la oportunidad para otros”, añadió.

Lautaro Martínez, que viene de perder la final de la Champions League ante París Saint Germain el sábado pasado, se sumó hoy al equipo y no estará disponible ante Chile, pero podrá jugar ante Colombia en la cancha de River.

El seleccionado tiene confirmado un partido amistoso frente a Angola, para la última parte del año, y el entrenador aclaró que no se podrán programar encuentros ante los europeos, debido a que ellos iniciarán las eliminatorias de ese continente.

La llegada del italiano Carlo Ancelotti a Brasil fue otro tema que abordó Scaloni, y explicó que “va a jerarquizar a Brasil. Me parece muy buena su incorporación y también me gusta su forma de ser. Le puede hacer muy bien a Brasil”. Y sobre el arribo de Angel Di María a Rosario Central, luego del Mundial de Clubes, remarcó que “es una alegría pueda volver al país. Me pone muy contento por él”.