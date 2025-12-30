​Scaloni levantó otro trofeo: campeón en karting en Rosario 

Y sí, no podía pasar unos meses sin volver a consagrarse campeón. Mientras disfruta de sus vacaciones en Rosario, en la antesala de un año especial que incluirá la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni se dio el gusto de participar en una carrera de karting en un predio de la ciudad, donde no solo compitió, sino que también se quedó con el primer lugar.

Lo cierto es que el gusto del seleccionador campeón del mundo por los deportes con ruedas no se limita al karting. El ex defensor es un ferviente amante del ciclismo y, en especial, del mountain bike. A lo largo de los años participó en competencias como el Desafío del Río Pinto, en Córdoba, y en distintas carreras en Mallorca, España.

El lugar en donde se llevo a cabo la carrera fue Rosario Indoor Kart, una pista de karting de alquiler totalmente cubierta. El circuito tiene 330 metros, 11 karts en perfectas condiciones y parejos, sistema de cronometraje computarizado y bufet para el público.

Scaloni, podio y primer puesto en karting. Scaloni, podio y primer puesto en karting.

La repercusión del establecimiento por tener a Scaloni en su pista no pasó desapercibida y las redes sociales del lugar se inundaron de comentarios y likes por parte de los usuarios en Instagram. En los comentarios, uno de ellos preguntó en cuánto completó el recorrido el técnico, y la respuesta fue que lo hizo en aproximadamente 25 minutos.

Scaloni en la previa a la largada. (@rosarioindoorkart) Scaloni en la previa a la largada. (@rosarioindoorkart)

