​Scaloni: el espectáculo, la fe y “hay dos opciones para reemplazar a Balerdi” 

Calmo, satisfecho y hasta algo relajado. Si hay algo que confirmó la postura de Scaloni luego del triunfo ante Islandia, es que entiende que el equipo logra plasmar lo que se baja desde el cuerpo técnico. No es para menos: la presión de defender la chapa de campeón del mundo conlleva responsabilidad. Y, en ese sentido, el DT le tiró flores a sus jugadores: “Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden. Corren como si no hubiera un mañana, el equipo está”, inició.

En cuanto al análisis del gran triunfo ante los europeos, el cerebro de la Scaloneta expresó que “era un partido difícil” por el condimento de que “era a una semana del debut y queríamos que todos terminaran bien”. Y justamente por ese motivo es que el técnico decidió realizar varias modificaciones, haciendo hincapié en la mitad de la cancha: “Repartimos los minutos. Quisimos darle rodaje a Lo Celso, Barco, Pala, que nos está dando buen nivel en ese puesto. Nos dan variantes y está bueno que el equipo los tenga”.

Lionel Scaloni ante Islandia (Juano Tesone). Lionel Scaloni ante Islandia (Juano Tesone).

Siguiendo con el tiempo que le dio a ciertos jugadores, Scaloni se refirió a Nico Paz y Montiel, dos que estaban tocados y tuvieron acción: “A Nico lo vi suelto, tenía ganas de reintegrarse. Estaba previsto de antemano que no jugara el primer partido. Gonzalo, incluso, quería jugar más. Siempre fue un futbolista que cuando lo llamamos estuvo y nos dio muchas cosas. Estamos contentos con él”. A su vez, llevó tranquilidad por el estado físico de Paredes, quien ni siquiera fue al banco: “No hace falta esperarlo, está bien. El fin de semana seguro ya se sume al grupo, se va a quedar con nosotros, eso seguro”.

Qué dijo Scaloni sobre el reemplazo de Balerdi y el equipo

Al referirse al puesto vacante en la lista definitiva para el Mundial, el DT fue cauto: “Capaz un día más me tomo para definirlo. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas. Eso me ayudó a que esa sea la decisión. Hay dos opciones y vamos a esperar”, comentó.

Ahora bien, ¿hay equipo definido para el debut? El DT dejó la puerta abierta: “Hay un montón que merecen jugar. Es una continua toma de decisiones e intentar dar en la tecla. Estoy para eso, no tengo claro quién va a jugar”, expresó. Solo queda esperar…

Scaloni no confirmó el reemplazo de Balerdi Foto Juano Tesone/ Enviado especial – FTP CLARIN). Scaloni no confirmó el reemplazo de Balerdi Foto Juano Tesone/ Enviado especial – FTP CLARIN).

Todas las frases de Scaloni luego del triunfo de la Selección ante Islandia

“La verdad que era un partido difícil porque más allá del rival, que tiene su jerarquía, era a una semana del debut y queríamos que todos terminen bien. Por eso repartimos los minutos. Defendimos cuando tuvimos que hacerlo y también jugamos”.

“Capaz un día más me tomo para definir el reemplazo de Balerdi. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas. Eso me ayudó a que esa sea la decisión. Hay dos opciones”.

“A Nico Paz lo vi suelto, tenía ganas de reintegrarse. Estaba previsto de antemano que no jugara el primer partido”.

“Lo único que hago yo es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar. Es una continua toma de decisiones e intentar dar en la tecla. El entrenador está para eso, no tengo claro quién va a jugar. Juegue quien juegue, el otro también lo merece”.

Sobre los cambios en el mediocampo: “En principio darles rodaje a Lo Celso, Barco, Palacios, que nos está dando buen nivel en ese puesto. Nos dan variantes y está bueno que el equipo los tenga”.

“Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden. Corren como si no hubiera un mañana, el equipo está. Después si la pelota entra o no, es secundario. La gente se va a sentir identificada con este equipo, de eso no tengo ninguna duda. El Mundial no lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que ayudan. Vamos a luchar hasta el último momento”.

Sobre la situación de Montiel y Paredes: “Lo vi bien a Gonzalo, incluso quería jugar más. Siempre fue un futbolista que cuando lo llamamos estuvo y nos dio muchas cosas. Estamos contentos con él. A Leandro no hace falta esperarlo, está bien. El fin de semana seguro ya se sume al grupo, se va a quedar con nosotros, eso seguro”.

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