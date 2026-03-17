​San Lorenzo y una goleada en contra que se metió en el podio negativo del Nuevo Gasómetro 

Defensa y Justicia no tuvo piedad con un indefenso San Lorenzo y le dio un nuevo golpazo en el Pedro Bidegain. El doloroso 5-2 encendió aún más un clima que ya venía caliente, terminó de destapar la crisis futbolística dentro de una constante crisis institucional y puso en jaque la continuidad de Damián Ayude. La goleada del Halcón, no sólo se convirtió en el cuarto partido al hilo sin triunfos del Ciclón, sino que encima se metió en el podio de los récords negativos en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y una derrota histórica en casa.

Foto: FOTOBAIRES

Fecha 11 Torneo Apertura Liga Profesional. San Lorenzo y una derrota histórica en casa.Foto: FOTOBAIRESFecha 11 Torneo Apertura Liga Profesional.

Tal es así, que para encontrar una goleada semejante, de cinco goles en contra, hay que retrotraerse hasta el 8 de abril del 2018, cuando los dirigidos en aquel momento por Claudio Biaggio cayeron 5-0 con Godoy Cruz ante su gente, con un doblete del recordado Santiago Morro García.

”Es muy complicado el análisis de este partido. Cometimos errores y hubo una gran efectividad del rival. Este fue un partido al que rival le salieron todas y trabajó para esto. Y nosotros, ni eramos los mejores ni somos los peores. Perdimos 5 a 0 pero la pelota la teníamos nosotros, fue un partido raro. Nos vamos dolidos como todos los hinchas porque queríamos sacar una victoria de local después de dos de visitantes. Es un golpe que nos va a ayudar a despertar”, aseguró el Pampa ese día luego de la caída.

Una goleada que, al igual que este 5-2 ante Defensa y Justicia, se metió en el podio de las mayores goleadas en contra de local, desde la inauguración del Nuevo Gasómetro en 1994. En la primera posición, en ese negativo ranking, está el durísimo 7-1 del Boca de Alfio Basile en el Apertura 2006.

La goleada, en el récord positivo de Defensa y Justicia

Desde su ascenso a primera, Defensa y Justicia marcó cinco goles en un mismo partido en cuatro oportunidades, todas fueron de visitante: 5-1 a Argentinos en La Paternal, 5-1 a Talleres en Córdoba, 5-0 a Aldosivi en Mar del Plata y este 5-2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Ayude: del “no me voy a ir” al “soy optimista”

” Obviamente que no me voy a ir. Mañana (por este martes) ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación”. Damián Ayude fue claro, aunque luego, con otras palabras, volvió aclarar que no piensa dejar de ser el entrenador de San Lorenzo. Los focos lo señalan, principalmente por el retroceso que tuvo su equipo con el correr de las fechas.

Qué dijo Ayude tras la derrota ante Defensa. Qué dijo Ayude tras la derrota ante Defensa.

Qué dijo Ayude

A tan poco de que termine la fase regular del Apertura -hoy el Ciclón está afuera del top ocho- y con la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina, el entrenador quedó mal parado más allá de asegurar de que tiene fuerzas para mantenerse en el puesto. “Hay que trabajar mucho, obviamente. Tuvimos muchas fallas, más que nada en el aspecto defensivo y que involucran a todo el equipo”, señaló el técnico azulgrana, que atravesó una previa al choque con Defensa difícil al saber de las lesiones ligamentarias de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti.

En ese sentido, Ayude se refirió a la posibilidad de incorporar futbolistas en sus reemplazos y le tiró la pelota a los directivos: “La dirigencia estaba trabajando en la búsqueda de un marcador central, que por ahí estamos un poco más debilitados en cuanto a cantidad”. A su vez, comentó que “no es fácil. Ya estamos en fecha 11, todos los equipos a sus futbolistas los cuidan, pero están trabajando en eso”.

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