​San Lorenzo sumó un equipo entero de regresos en la primera práctica del año 

Arrancó el año y Damián Ayude se encontró con varias noticias en el regreso a los entrenamientos de San Lorenzo: es que durante la jornada vespertina se presentaron 11 futbolistas en la Ciudad Deportiva para, en principio, sumarse al plantel.

Los dos primeros que volvieron fueron dos futbolistas que ya estaban en el plantel pero por un conflicto contractual todavía no habían vuelto a entrenarse luego de las vacaciones: Facundo Altamirano y Diego Herazo.

Ambos jugadores habían intimado hace un par de semanas ya que arrastraban deudas desde hace rato: el arquero con saldos desde 2023 y el colombiano desde 2024.

La situación es compleja porque los dos están en condiciones de pedir la libertad de acción, pero en todo momento mostraron buena predisposición y por eso tras charlar con los dirigentes, quienes les prometieron solucionar sus temas en los próximos días, decidieron volver a presentarse.

Más allá que el arquero perdió la titularidad en manos de Orlando Gill y el delantero no sumó demasiados minutos al regresar de estar a préstamo de Nacional de Uruguay, q ue se fueran libres podía ser una pérdida de capital importante: por Altamirano desembolsaron cerca de u$s 1.800.000 para comprárselo a Banfield, mientras que un millón de dólares fue el costo del total del pase de Herazo.

Pero además de ellos dos, también fueron parte del entrenamiento nueve futbolistas que el año pasado estuvieron en otros clubes a préstamo. Sobre ellos, todavía no hay certezas de cuál será su futuro, pero están a disposición de Ayude, quien los evaluará y decidirá si los quiere incorporar al plantel o no.

¿Quiénes son? José Devecchi, Francisco Flores, Agustín Lamosa, Jeremías James, Diego Calcaterra, Nahuel Barrios, Juan Goyeneche, Thiago Perugini y SImón Pérez. El ausente fue Lautaro López Kaleniuk, ya que estaría cerca de acordar su continuidad en Atlanta.

