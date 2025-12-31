​San Lorenzo: pretemporada y amistosos confirmados 

Luego de días de incertidumbre, San Lorenzo terminó de confirmar lo que hará durante enero como parte de la preparación para las competencias oficiales de 2026, en el que además del torneo local y la Copa Argentina, disputará la Copa Sudamericana.

Finalmente Damián Ayude consiguió armar una concentración de una semana con su plantel fuera de la Ciudad Deportiva: desde el 6 hasta el 11 de enero el conjunto azulgrana se alojará en el Howard Johnson de La Plata y se entrenar en el complejo CN Sports.

Al regresar, viajará a Uruguay ya que disputará dos amistosos en Uruguay como parte del torneo Serie de Río de La Plata: el miércoles 14 (a las 21) enfrentará a Cúcuta de Colombia y el sábado 17 (a las 20) a Cerro Porteño de Paraguay, ambos encuentros se disputarán en Montevideo.

