​San Lorenzo: Moretti quiere anular la acefalía y los posibles candidatos para asumir de forma transitoria 

Dardos de un lado, dardos de otro. Marcelo Moretti, solo y contra las cuerdas, en un rincón. El resto, en el otro. San Lorenzo, en veremos y a la espera de una decisión clave para el futuro institucional del club, que hace rato tiene al caos como rey.

Es que parecía que declarada por segunda vez la acefalía, luego de las 14 renuncias que tuvieron lugar en la reunión del martes entre los, hasta ese entonces, miembros de Comisión Directiva, todo empezaría a encaminar su curso para ir rumbo a una presidencia formal y normalizada.

Pero no, porque en San Lorenzo reina el caos, el propio Moretti no da la batalla por perdida y, aún siendo ex presidente por segunda vez tras la decisión del resto de los dirigentes, optó por presentar un escrito ante la Justicia solicitando la nulidad del acta que declaró al club acéfalo hace unos días atrás.

Marcelo Moretti fue a la Justicia para anular el acta de acefalía (Foto Maxi Failla – FTP CLARIN) Marcelo Moretti fue a la Justicia para anular el acta de acefalía (Foto Maxi Failla – FTP CLARIN)

Según su postura, no reconoce la validez de lo resuelto por la CD debido a las formas en cómo se llevaron a cabo los hechos, aduciendo que se incluyeron renuncias que, a su entender, no se produjeron formalmente, lo que genera una deslegitimidad del acta mencionada. Además, cree que hay dirigentes que fueron presionados para dejar su cargo. Incluso, en diálogo con La Cicloneta, se animó a calificar a la acefalía como “lo peor que le podría pasar a San Lorenzo”.

En contraparte y considerando que la Mesa Directiva de la Asamblea se reunió el miércoles y llamó a Asamblea Extraordinaria para el lunes, fecha en la que se nombrará a un gobierno de transición, en la oposición hubo movimientos y hasta surgieron tres candidatos para agarrar la conducción del club a partir de la semana que viene, de forma transitoria.

Sergio Constantino, que estuvo con Abdo, Lammens, Tinelli y siempre fue opositor a MM (compitieron en el 2023), perteneciente a la agrupación Por Amor a San Lorenzo. César Francis, referente de Volver a San Lorenzo y uno de los primeros en denunciar al pope por corrupción, y Manuel Agote, de Movete Boedo Movete y cercano a la Libertad Avanza. El futuro, aún es una incógnita…

César Francis, Sergio Constantino y Manuel Agote, los candidatos en San Lorenzo César Francis, Sergio Constantino y Manuel Agote, los candidatos en San Lorenzo

​