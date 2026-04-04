​Salió de la zona de descenso, pero no puede distraerse: qué le queda por delante al Mallorca de Martín Demichelis 

Con un triunfazo 2-1 ante Real Madrid sobre la hora, el Mallorca dio el primer paso rumbo al objetivo. Sin embargo, aunque salió momentáneamente de la zona de descenso directo, no tiene asegurada la permanencia en La Liga de cara a la próxima temporada. Por lo tanto, todo dependerá del rendimiento que muestre en las últimas fechas.

El equipo de Martín Demichelis marcha 17° en la tabla de posiciones. No obstante, la victoria que consiguió ante el Merengue (que parecía una utopía en la previa) le dio fuerza para seguir en la pelea.

Martín Demichelis festeja el gol de Manu Morlanes. (AP) Martín Demichelis festeja el gol de Manu Morlanes. (AP)

¿Qué le queda por delante al Mallorca de Martín Demichelis en La Liga?

Con 24 puntos y ocho partidos todavía por disputarse para completar el calendario, el club hará todo lo posible para mantenerse en la Primera División de España.

¿Quiénes serán los rivales del Mallorca sobre el final de la vigente temporada de La Liga?

Mallorca vs. Rayo Vallecano

Alavés vs. Mallorca

Mallorca vs. Valencia

Girona vs. Mallorca

Mallorca vs. Villarreal

Getafe vs. Mallorca

Levante vs. Mallorca

Mallorca vs. Real Oviedo

¿Qué club quedó en zona de descenso tras el triunfo del Mallorca ante Real Madrid en La Liga?

El triunfo del Mallorca ante Real Madrid complicó seriamente al Elche, otro de los equipos que intentará salvarse esta temporada. Con estos resultados y 30 fechas disputadas, el equipo de Martín Demichelis quedó dos unidades arriba y se mantiene 17°.

Por su parte, Levante (al que enfrentará en la fecha 37) y Real Oviedo se mantienen 19° y 20° respectivamente, también en zona de descenso directo.

Martín Demichelis vs. Real Madrid. (EFE) Martín Demichelis vs. Real Madrid. (EFE)

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