​Russo pasará la noche internado por unos chequeos 

Miguel Ángel Russo quedó internado este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y pasará allí la noche para realizarse unos estudios médicos programados, por lo que de nuevo estuvo ausente en el entrenamiento de Boca.

El director técnico de 69 años pasará la noche en la clínica y se espera que regrese este jueves a su domicilio. El director técnico ya había sido internado el lunes por una deshidratación, que luego de ser tratada le permitió retirarse a su casa a las pocas horas. En cambio, en esta ocasión, los chequeos ya estaban pautados, por lo que no se trató de una urgencia médica.

Russo había dirigido la práctica del martes, pero este miércoles no estuvo presente en la práctica del primer equipo, donde el plantel se entrenó bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El estado de salud del entrenador viene siendo seguido de cerca en el club, ya que a comienzos de septiembre debió pasar una semana internado en Fleni a raíz de una infección urinaria que complicó su cuadro clínico. Aquella internación le impidió encabezar los trabajos con el plantel en su tercer ciclo al frente del equipo. Tras recibir el alta el 5 de ese mes, la dirigencia decidió darle más días de recuperación y recién volvió a las prácticas el jueves siguiente, antes del viaje a Rosario para enfrentar a Central.