​Rugby: una sonrisa para el Seven de Los Pumas 

Después de un sábado para el olvido, salió el sol para la Selección versión siete jugadores de Los Pumas, que se alzó con el quinto puesto (y 12 puntos) en la cuarta etapa del circuito disputada en Perth, Australia.

Tras tres derrotas al hilo, no le quedó otra a la Albiceleste de Santiago Gómez Cora que pelear por el consuelo del 5° lugar. Y vaya si lo hizo. Su primer rival en la madrugada argentina fue Francia: el partido terminó en paliza: 47-12 ante unos galos que perdieron temprano (con el score 12-0 para los nuestros) a Andy Timo por una fuerte infracción sobre Marcos Moneta que dejó a los europeos con seis jugadores durante todo el encuentro.

(video ESPN)

Resultó un show de tries para Argentina: Pedro de Haro, dos veces, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac. ¿Conversiones? Luciano González, Santiago Vera Feld (2), Pedro De Haro, Valentín Maldonado y Eliseo Morales.

(video ESPN)

La gran victoria le dio la chance a Los Pumas de jugar entonces por el partido decisivo ante uno de sus verdugos del sábado. Y hubo revancha en la ultimísima jugada del match. Cuando todo presagiaba empate en 19 y tiempo suplementario, Luciano González Rizzoni recuperó una pelota en los 22 metros rivales y se fue derechito al try, ejecutándolo con una gran palomita que ya es viral. Fue, finalmente, un 26-19 para la Albiceleste con tries de Marcos Moneta, Matteo Graziano y Pedro de Haro -y, claro, la mentada anotación de González Rizzoni- además de conversiones del propio Lucho y de Santiago Vera Feld.

La Selección Argentina se quedó en Australia con el quinto puesto de la etapa del Circuito. (video World Rugby)

La Argentina marcha sexta con 44 puntos, producto de seis unidades en Dubái, 18 (fue finalista) en Ciudad del Cabo, ocho en Singapur y, como se dijo, ahora 12 en Perth. El próximo compromiso será en Vancouver, Canadá, por la quinta etapa del Circuito Mundial, durante el 7 y 8 de marzo.

En América del Norte, el campeón de Perth, Sudáfrica, jugará contra Nueva Zelanda, España y Gran Bretaña en el Grupo A. Mientras tanto, Los Pumas serán parte del Grupo B junto con Fiji (último finalista), Australia y Francia. Luego, la fase regular cerrará en Nueva York.

​