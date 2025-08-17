​Rugby Championship: Los Pumas no pudieron ante los All Blacks 

Con un primer tiempo letal, en el que marcaron amplias diferencias sobre los argentinos en los números, Nueva Zelanda se impuso 41-24 a Los Pumas para comenzar de la mejor manera el torneo. Los argentinos cambiaron su imagen en la segunda etapa, pero cuando quedaron a tiro (24-31) volvieron a fallar.

El próximo sábado se jugará la revancha en el estadio de Vélez Sarsfield, para luego continuar con dos partidos como visitantes en Australia.

En el comienzo del Rugby Championship y tras 11 años de poder volver a visitar la provincia de Córdoba, Los Pumas recibieron a los All Blacks para disputar el último torneo con este formato, ya que, a partir del 2026 con el comienzo de la Nations Cup, el rugby mundial se regirá por un nuevo calendario que todavía está por definirse.

La expectativa en Córdoba fue espectacular, con 55.724 espectadores que colmaron el estadio Mario Alberto Kempes, y que desde temprano le pusieron color a la previa del partido.

El equipo argentino venció a los hombres de negro tres veces en los últimos cuatro años, luego de una larga sequía que comenzó en 1976, con la primera gira de Nueva Zelanda por el país. Desde allí se enfrentaron 43 veces, con un empate en 1985 aquí y 39 éxitos de los All Blacks, que registran 15 victorias en la Argentina, mientras que el conjunto local nunca pudo llevarse la victoria en el país.

El partido

No se le puede dar chances a los All Blacks. Si le ceden la pelota ya se sabe lo que los neozelandes pueden hacer. Y la Argentina pecó de ingenua, debido a su falta de conducta para no cometer infracciones. Fueron nueve en la primera etapa que resultaron letales, incluida la tarjeta amarilla a Mayco Vivas que dejó al equipo con 14 jugadores entre los 17 y 27 minutos.

Así y a pesar, que tuvieron mucha actitud en la etapa inicial, la diferencia que sacaron los visitantes fue casi definitoria, con un parcial que terminó 31-10.

El line y el maul fueron problemas sin solución para el equipo de Felipe Contepomi, ya que de cada pelota recuperada los de negro la hacían fácil. Pelota larga, buena obtención y un line y maul que, en general, terminaba dentro del in-goal.

Los Pumas tuvieron sus momentos. Albornoz falló su primer penal (era el 3-3) pero junto a Gonzalo García fueron los mejores a la hora de darle dinámica al juego. Reaccionaron con un gran try del mendocino Isgró luego de varias faces (7-10), pero pagaron cada penalización.

Un quiebre de Jordan que apoyó Ratima (17-7) demostró cierta debilidad por el medio de la defensa. Sin embargo, con un penal de Albornoz, sobre los 29 minutos, quedaron a un try de distancia.

Los últimos minutos de la etapa, como en ciento de veces contra los All Blacks a lo largo de los años, fueron fatales. Los tries de Savea y el segundo de Reece sentenciaron la noche. El parcial de 31-10 fue casi letal y muy cuesta arriba para los argentinos.

La segunda etapa

En la parte final Los Pumas tomaron la iniciativa, aunque les costó mucho quebrar la defensa neozelandesa. Es que los All Blacks, en general, atacan y defienden bien, y no dan ninguna situación por perdida.

Sin embargo, los dirigidos por Felipe Contepomi iban a mostrar su mejor versión. Primero con el try de Albornoz, a la salida de un scrum, con una gran maniobra entre los medios tucumanos coronada por el apertura (descuento 17-31). Y luego con el que hizo Oviedo, en su Córdoba natal, para aprovechar el hombre de menos por la salida de Proctor, amonestado por la reiteración de faltas de los visitantes (24-31).

Pero como los All Blacks saben recomponerse de situaciones delicadas, huelen sangre y no la dejan pasar. Fabricaron dos infracciones y volvieron a ponerse en territorio argentino. Así marcaron dos nuevos tries (ambos de Taukei’aho) para alejarse definitivamente en el score y cerrarlo con un 41-24.

Es que en el line y el maul fueron ampliamente superiores, y así se quedaron con justicia con el primer partido del torneo.

Los equipos:

24 ARGENTINA: Vivas; Montoya (C), Delado, Molina, Rubiolo; Matera, Kremer, Oviedo; G. García, Albornoz; Delguy, Chocobares, Cinti; Isgró, Mallía. DT: Contepomi.

41 NUEVA ZELANDA: De Groot; Taylor, Newell, S. Barrett (C), Holland; Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Savea; Ratima, B. Barrett; Ioane, J. Barrett, Proctor; Reece, Jordan. DT: Robertson.

Estadio: Mario Kempes (Córdoba). Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Tantos: 3m penal de B. Barrett (NZ); 8, 23, 36 y 43m tries de Reece (2), Ratima y Savea convertidos por B. Barrett (NZ); 15m try de Isgró convertido por Albornoz (A); 29m penal de Albornoz (A); 50m y 63m tries de Albornoz y Oviedo convertidos por Albornoz (A); 68 y 33m try de Taukei’aho (NZ).