​Rosario Central inauguró una cancha para sus Inferiores con césped del Gigante y arcos del Mundial de 1978 

Rosario Central anunció en sus redes sociales la inauguración de una nueva cancha en su predio de Arroyo Seco. Se llama Tierra Santa y está destinada a las Inferiores, pero con dos detalles muy particulares: se construyó con césped del Gigante de Arroyito y posee arcos del Mundial de 1978.

El evento tuvo lugar el sábado por la mañana, con la presencia de Gonzalo Belloso, presidente del club, y de Carolina Cristinziano, su esposa y vicepresidenta de la institución, además de otros dirigentes.

Esta es la cancha N°4 del predio de Arroyo Seco y fue estrenada un rato después, tras el corte de la cinta, con los partidos que las Inferiores de AFA afrontaron frente a Banfield.

“Inauguramos ‘Tierra Santa’ en Arroyo Seco. Construida con césped del Gigante y los arcos del Mundial ‘78, la nueva cancha de competición ya se estrena para que nuestras divisiones inferiores enfrenten a Banfield por la Fecha 8 del campeonato LPF”, fue el comunicado que realizó el Canalla en sus redes sociales.

¿Cómo les fue a los equipos que jugaron allí? La Séptima la estrenó con un triunfo por 2-0, la Octava cayó por 2-1 y la Novena, por último, logró un empate 3-3, todos ante el Taladro, claro.

Tierra Santa, la cancha que Rosario Central inauguró para sus Inferiores en el predio de Arroyo Seco. (Foto: Prensa Central) Tierra Santa, la cancha que Rosario Central inauguró para sus Inferiores en el predio de Arroyo Seco. (Foto: Prensa Central)

Tierra Santa, la cancha que Rosario Central inauguró para sus Inferiores en el predio de Arroyo Seco. (Foto: Prensa Central) Tierra Santa, la cancha que Rosario Central inauguró para sus Inferiores en el predio de Arroyo Seco. (Foto: Prensa Central)

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