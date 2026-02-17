​River y un partido muy incómodo contra Bolívar en San Luis 

﻿Los partidos de la Copa Argentina, especialmente en las fases iniciales, siempre tienen esto: los equipos de Primera, y sobre todo los grandes, se ven ante compromisos incómodos. Pasar de ronda contra clubes de mucha menor jerarquía debiera ser apenas un trámite, una obligación, pero una eliminación garantiza un título catástrofe. Poco por ganar, mucho por perder: una ecuación que es exactamente al revés en los rivales, que juegan sin presión y con el sueño de hacer historia.

En el caso de River, que juega este martes a la noche ante Ciudad de Bolívar en San Luis, esa premisa poco redituable se ve multiplicada esta vez. Y es que el CARP retomó la aguda crisis del 2025 en las últimas dos derrotas feísimas ante Tigre y Argentinos Juniors y el horno no se ve apto para ningún otro bollo. Mucho menos para uno así: no ganarle a un adversario sin pergaminos en este escenario sería poco menos que un golpe de gracia para este segundo ciclo torcido de Marcelo Gallardo, un eventual papelón de no retorno para un equipo que ya acumuló demasiados en todo este tiempo. Y por el contrario, eliminar a este club que fue fundado en 2002 para competir principalmente en el voley profesional y que recién desde 2019 tiene como actividad principal el fútbol, tampoco representará una prueba de carácter y un indicio decisivo de recuperación.

Así están repartidas las cartas y River lo sabe: el de este martes será un duelo incómodo, que en todo caso sí debería servir para que algunos futbolistas que están en niveles de subsuelo suban algunos escalones de confianza. Por caso, para que los delanteros rompan su inaceptable racha de sequía. O para que los centrales vuelvan a sentirse firmes en los duelos después de mostrar versiones tan frágiles en sus últimas dos presentaciones. Pero así están las cosas: el partido que sí promete ser un desafío para empezar a salir a flote o hundirse definitivamente será el del próximo fin de semana con Vélez en Liniers, pero el equipo del Muñeco no podrá subestimar ni confiarse ante un rival que viene de debutar en Segunda y que estuvo a pocos minutos de ganarle en Mendoza a un Godoy Cruz que acaba de bajar desde la máxima categoría del fútbol argentino.

Gallardo, en el entrenamiento previo al viaje a San Luis (PRENSA RIVER). Gallardo, en el entrenamiento previo al viaje a San Luis (PRENSA RIVER).

Un contrincante al que, casualmente, River ya enfrentó el año pasado en esta misma instancia de 32avos de final: aquella vez, MG puso un equipo completamente alternativo y derrotó sin despeinarse 2-0 a Ciudad de Bolívar (fue la tercera participación en Copa Argentina de CdB: en todas perdió su primer juego, sin goles a favor: 0-3 con Independiente en 2023 y 0-6 con Banfield en 2024, las otras dos presentaciones). Hoy, después de los dos golpazos que abrieron la herida de la peor temporada en una década y media, el entrenador difícilmente pueda darse el lujo de guardar piernas entendiendo el peligro que representa este cruce en este momento.

Así, con el regreso de Fausto Vera por un flojísimo Castaño, con Armani todavía afuera por su ya demasiado larga lesión en el tendón de Aquiles derecho que se continuó a su desgarro en el gemelo y sin el Huevo Acuña que no se subió al vuelo chárter rumbo a San Luis por un cuadro febril, el Muñeco pondría lo mejor que tiene a su alcance para intentar reconectar con ese River que asomaba diferente en las primeras tres fechas del torneo Apertura y que se pinchó demasiado rápido, o que siempre estuvo pinchado y tuvo un espejismo con Barracas, Gimnasia y ese PT ante Central. Claro, “lo mejor que tiene a su alcance” tampoco es algo demasiado evidente: con individualidades bajísimas, Gallardo tendrá que decidir si arriba sostiene a Ruberto o hace regresar a Salas y/o Colidio al 11 (si vuelve a los dos puntas, también saldría Galoppo), si llegó la hora de poner de inicio a Kendry Páez y si los dos pésimos partidos de Rivero ya ameritan volver a recurrir a Paulo Díaz atrás. En cualquier caso, está ante un cruce que es un arma de doble filo…

Las posibles formaciones de River y Ciudad de Bolívar

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero/ Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Maxi Salas, Agustín Ruberto/ Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Tomás Rambert, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT Diego Funes.

Hora, árbitro y TV

El partido se jugará a partir de las 22 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, y será televisado en vivo por TyC Sports. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, acompañado por los asistentes Marcelo Bistocco y Juan del Fueyo.

​