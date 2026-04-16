​River y Boca llegan de racha al superclásico: las claves de un partido con muchas cosas en juego 

River y Boca llegan envalentonados al superclásico gracias a sus victorias en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente. El equipo de Eduardo Coudet venció a Carabobo 1-0 y, si bien le costó imponerse, el resultado permite llegar con confianza para el encuentro de este domingo en el Monumental. Pero claro, el Xeneize no es menos porque este martes le ganó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera. Por eso, te contamos las claves de un Súper al que los dos llegan bien.

Los dos, con invictos más que interesantes

Un aspecto a tener en cuenta es el buen presente que tienen ambos equipos. Con la victoria a Carabobo, River llegó a los nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, de los cuales ganó siete y empató dos. Gran parte de esto tiene que ver con la llegada de Coudet, quien dirigió siete de estos encuentros y apenas igualó uno. Además, en lo que respecta al campeonato local, acumula cinco victorias consecutivas.

Pero claro, Boca también está de racha. Sin ir más lejos, hace más de dos meses que no conoce la derrota. La última vez fue el 8 de febrero, cuando cayó 2-1 ante Vélez por la fecha cuatro del campeonato. Luego de eso fueron seis victorias y la misma cantidad de empates. Pero claro, el dato no sólo queda en lo numérico, sino que Boca logró levantar mucho a nivel colectivo, a tal punto que la continuidad de Claudio Ubeda ya no es uno de los principales temas de debate en el Xeneize.

River consiguió un trabajado triunfo ante Boca (EFE/ Adan González). River consiguió un trabajado triunfo ante Boca (EFE/ Adan González).

Los que debutan en el superclásico

Por otro lado, este superclásico cuenta con la particularidad de que tendrá a varios debutantes. Por el lado de River, y sin ir más lejos, el Chacho Coudet tendrá su estreno como técnico. Si bien fue protagonista en varios Súper en su etapa como jugador, esta será su primera vez sentado en el banco de suplentes. Pero él no es el único, porque Santiago Beltrán, Fausto Vera y Aníbal Moreno tendrán su debut en el partido más importante del país. También, podrían sumar sus primeros minutos ante Boca Tobías Ramírez, Matías Viña, Juan Cruz Meza, Joaquín Freitas, Lautaro Pereyra y Kendry Páez.

Pero por el lado de Boca también habrán debuts: Leandro Brey, Santiago Ascacibar y Tomás Aranda entre los que serían titulares. A ellos también se podría sumar Ángel Romero, quien se espera que esté en el banco. Eso sí, hay una particularidad con Adam Bareiro, quien jugó el superclásico vistiendo la camiseta de River, pero esta vez lo hará por primera vez como jugador del Xeneize.

Bareiro ya jugó el Súper… con River (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni). Bareiro ya jugó el Súper… con River (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Un superclásico con dos arqueros debutantes

Otra particularidad que tendrá este clásico es el hecho de que tendrá a dos arqueros disputando su primer clásico. Se trata de Santiago Beltrán, por el lado de River, y Leandro Brey en Boca. En el caso del #1 del CARP, tendrá su estreno ante el Xeneize a los 21 años y con un buen presente. Por la lesión de Franco Armani en el sóleo de la pierna derecha, el pibe atajó en todos los partidos del año (15) y mostró una seguridad pocas veces vista en alguien con tan poca experiencia.

Por su parte, Brey cuenta con más recorrido que Beltrán. Con 23 años, el canterano de Boca ya tiene 33 partidos en el lomo, aunque nunca le tocó atajar contra River. Por la lesión de Agustín Marchesin, este domingo tendrá su primera oportunidad.

Beltrán jugará su primer Súper (Foto Maxi Failla). Beltrán jugará su primer Súper (Foto Maxi Failla).

Un clásico que puede encaminar una clasificación

A su vez, este partido es importante para Boca pensando en los playoffs. Con un River que ya está clasificado, los de Ubeda buscarán los tres puntos, los cuales los dejarían muy cerca del pase a los octavos de final. Pero claro, el CARP buscará trastocarle los planes.

Así, los dos equipos ya quedan enfocados en el superclásico, el cual los tiene a ambos en un buen momento.

Boca quiere quedar cerca de los playoffs (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni). Boca quiere quedar cerca de los playoffs (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

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