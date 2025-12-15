​River tiene apalabrado el primer contrato a Bruno Cabral, el goleador de la Messi Cup: por qué todavía no puede firmarlo 

Cerró el año con 51 goles en 36 partidos. Este domingo, con la consagración de River en la Messi Cup, fue uno de los temas centrales de la conversación de los hinchas en las redes. Sin dudas, Bruno Cabral fue uno de los grandes personajes de esta última semana, aunque en la interna del club su gran rendimiento no es cosa nueva: por eso, desde hace un tiempo que ya vienen conversando con él por el tema de su primer contrato, algo que de todos modos deberá esperar…

Es que, por más que muchos fanáticos estén entusiasmados con disfrutarlo en el mediano plazo en Primera y que ya tenga un vínculo largo con la cláusula de rescisión de 100 millones de euros, el delantero tiene solo 15 años y todavía no está habilitado a firmar. Algo que, por reglamento, recién podrá hacer cuando cumpla 16, el 16 de agosto del 2026.

Eso, claro, no hace que River pierda tiempo con ese asunto: según aseguran en el club, tanto su primer contrato como el de otros juveniles que se destacaron en esta Messi Cup y tienen su misma edad ya están apalabrados para rubricarse cuando lo permita la legislación vigente en el fútbol argentino. Sí, hay que esperar.

De hecho, para River esta situación lejos está de ser nueva. Porque así como la semana pasada firmó su primer vínculo Tobías Goytía, goleador de 16 años que fue promovido a Sexta y no disputó la Messi Cup (24 gritos en 31 partidos jugados), hace dos años algo similar sucedía con un tal Franco Mastantuono: el 22 de agosto del 2023, ocho días después de haber cumplido los 16, la joya que hoy se destaca en el Real Madrid firmaba hasta diciembre de 2025 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Otros casos recientes

¿Otros casos cercanos en el tiempo? El 31 de mayo del 2024, Felipe Esquivel firmó su primer contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2026 cuando tenía 16 años y 19 días. Dos meses después lo hizo Juan Cruz Meza, hermano de Maxi, también de la misma edad. E Ian Subiabre, con bastante rodaje en el cierre de año, se sacó la foto el 28 de abril del 2023, dos meses y medio después de soplar las 16 velitas.

A excepción de Mastantuono y Echeverri, el caso de Cabral viene siendo diferente por lo mediático: sus goles a los equipos europeos en esta Messi Cup (siete en los cinco partidos que disputó River), incluidos dos de gran calidad en la final en el estadio del Inter Miami, se transmitieron en TV y/o streaming y tuvieron decenas de miles de reproducciones en las diferentes redes, así como también sus estadísticas anuales. Así fue como en la premiación se llevó el Botín de Oro al máximo goleador del torneo y el premio al MVP.

River Plate – El doblete de Cabral en la final de la Messi Cup Video: ESPN