​River se reencontró con el gol, y llega afilado al cruce de la Libertadores 

El desahogo para River llegó finalmente en el duelo ante Godoy Cruz, y pudo festejar varios goles luego de dos igualdades en cero en el torneo local. El equipo se consolidó como líder de la zona B, y afrontará la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores con el ánimo bien arriba.

El encuentro ante los mendocinos comenzó a puro vértigo. Los dos equipos, a los nueve minutos, ya habían convertido un gol. La intensidad no se detuvo y River se volvió a adelantar nuevamente a través de Galoppo. Pero Godoy continuó en su búsqueda y Auzmendi empató otro vez, esta de penal.

Los dos conjuntos presentaron algunos jugadores que no suelen ser titulares, debido a que tienen compromisos internacionales esta semana. Sin embargo, le imprimieron bien juego para protagonizar un encuentro entretenido.

El final del primer tiempo le dio más impulso a River, que marcó el tercer gol para irse al descanso adelante en el resultado. La confirmación llegó en el inicio de la segunda mitad, cuando Driussi convirtió el cuarto y dejó sentenciado el enfrentamiento.

Godoy Cruz no pudo recuperarse de esos dos últimos goles, y se le hizo más difícil equilibrar el partido otra vez.

El delirio desde afuera se hizo sentir en el estadio Monumental, y encima los cambios que introdujo Gallardo le dieron más profundidad al local. El que no pudo romper su mala racha fue el colombiano Borja, que tuvo varias oportunidades pero no acertó ninguna.

El desenlace encontró a River dominando a voluntad, ante la impotencia de su rival. Los hinchas despidieron al plantel con el pedido de una victoria el jueves próximo, en el pause vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante los paraguayos de Libertad.