​River (pone) play en la Copa Sudamericana 

A la hora de saldar las deudas, Marcelo Gallardo eligió usar el “pagaré” como promesa de pago. Pudo haber quedado algún que otro papelito por ahí, pero cumplió con los más importantes y los levantó. En el caso de Eduardo Coudet, antes de aterrizar en Santa Cruz de la Sierra para su estreno internacional como técnico de River agarró la lapicera y llenó el primero, con el 21 de noviembre como fecha de vencimiento y el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla como lugar de pago en la final. No es la Copa Libertadores, claro, pero para todo Núñez esta Copa Sudamericana simboliza un posible renacer y para el Chacho representa la oportunidad de sacarse una gran espina en torneos internacionales, donde lo máximo que llegó fue a semifinales de Libertadores con el Inter de Porto Alegre en 2023.

Entusiasmado por las cuatro victorias consecutivas en un comienzo de ciclo en el que ya igualó lo hecho en Núñez por Didí (1970), Juan Eulogio Urriolabeitía (1972), Mostaza Merlo (1989) y Ramón Díaz (2012-2013), Blooming será un nuevo escollo en la búsqueda de lograr su primer gran marca individual en el club y, a la vez, el inicio de un camino que, aún con la bufanda de la suerte puesta, históricamente le resultó adverso.

Su última participación en la Sudamericana con Inter de Porto Alegre en 2024 terminó en una eliminación contra Rosario Central en los Playoffs que no llegó a dirigir porque dejó el cargo una semana antes por los malos resultados que arrastraba. Y en 2019, al mando de la Academia, no pasó de la fase 1 de la Sudamericana tras empatar 1-1 en ambos duelos frente al Corinthians y de caer por penales en el Cilindro de Avellaneda.

Coudet en el Camp, antes del vuelo a Santa Cruz de la Sierra (Prensa River). Coudet en el Camp, antes del vuelo a Santa Cruz de la Sierra (Prensa River).

Ahora, mientras observa cómo su equipo crece en el juego, con un 3-0 frente a Belgrano en el que se vio lo que trató de contagiar durante el parate por la fecha FIFA, es consciente de la complejidad de un abril en el que no hay lugar en la agenda ni para un sobreturno. Con el superclásico a la vista, el mes finalizará con el 50% de la fase de grupos completada y el balance de resultado marcará cómo seguirá un ciclo que, de momento, comenzó como la personalidad del Chacho: alegre e intenso. Por eso, arrancar con el pie derecho en un estadio Ramón Aguilera, popularmente conocido como “El Tahuichi” que promete un gran marco, con 1.000 efectivos policiales y cerca de ocho mil millonarios en las tribunas, es imperioso en medio de las ganas de no solo protagonizar vuelos de cabotaje.

El pagaré internacional de Coudet

Ya pasó una década del primer gran golpazo internacional que sufrió el Chacho como entrenador de Central, en aquella recordada serie frente a Atlético Nacional por los cuartos de la Libertadores. Dos partidazos en los que Franco Armani fue héroe y el conjunto colombiano remontó una serie en Medellín con un gol agónico para el 3-1 final (había ganado el Canalla 1-0 en Rosario) y un cierre escandaloso por la gresca entre los protagonistas.

Después de la eliminación en octavos frente al River de Gallardo en 2018 y de dirigir sólo la fase de grupos en 2020 con Inter y en 2023 con Atlético Mineiro (lo reemplazó Jorge Sampaoli en medio de la competencia), su mejor actuación fue en la segunda parte de ese mismo 2023 con el equipo de Porto Alegre, al que agarró para el inicio de los mata-mata y llegó hasta semi eliminando en octavos al CARP de Demichelis por penales y a Bolívar en cuartos. Sin embargo, se topó con Fluminense, que luego fue campeón, y quedó en las puertas de la final.

Sin Marcos Acuña ni Maxi Salas (suspendidos de la Libertadores 2025), con la posibilidad de los primeros retoques para que jueguen los que considere que están mejor y la sangre joven con la que cuenta para inyectar energía, River pone primera en un certamen que, al no jugar la Libertadores, debe ser protagonista. Una obligación para River y para el Chacho que, en su octava competencia continental como DT, de una vez por todas quiere coparse.

Las posibles formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa, Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mario Soria.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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